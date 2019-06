Ciche zwycięstwo Unii i USA. Chiny nadal bez statusu gospodarki rynkowej

W cieniu trwającego konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi i decyzją prezydenta Trumpa o nałożeniu dodatkowych ceł na chiński import wart 200 miliardów dolarów rocznie Światowa Organizacja Handlu (ang. WTO) wymierzyła kolejne działa przeciwko Państwu Środka. Panel WTO postanowił, że Chiny nie kwalifikują się automatycznie do statusu gospodarki rynkowej. Orzeczenie WTO pozwoli UE i USA zwiększyć możliwości stosowania ceł przeciwko tanim lub „dumpingowych” produktom chińskim. Może także przyspieszyć rozwiązanie obecnego konfliktu na linii Waszyngton-Pekin.

Status Gospodarki Rynkowej - co to jest i jakie ma znaczenie?

Rozwój instrumentów ochrony handlu w USA i UE przeciwko Chinom

Amerykańskie „zastępcze” podejście do porównywania cen i kosztów polega na zastąpieniu ich tymi z krajów trzecich, które USA same wybierają. W przypadku Unii oznaczało to przeprowadzenie oceny gospodarek w oparciu o pięć kryteriów: m.in. niewpływanie rządu na decyzję przedsiębiorstw i alokację zasobów, istnienie ram prawnych dotyczących upadłości i własności, istnienie przejrzystego systemu finansowego czy stosowanie kodeksu handlowego. Chiny według takiej oceny nie kwalifikują się jako gospodarka rynkowa.





Jakie konsekwencje decyzji Światowej Organizacji Handlu?

Światowa Organizacja Handlu - ostateczne pole bitwy o światową dominację?

Chiny już w trakcie trwania sprawy poinformowały, że ma ona dla nich kluczowe znaczenie prawne, gospodarcze i polityczne, definiując, czy „WTO jest organizacją opartą na regułach, czy tylko klubem, w których potężni, tradycyjni członkowie mogą naginać istniejące zasady”. Dlatego też Unia Europejska stara się balansować między kontynuowaniem ochrony swoich kluczowych sektorów przed tanimi, subsydiowanymi produktami chińskimi a koniecznością dalszego zaangażowania Państwa Środka w multilateralny system. Także dla Stanów decyzja w sprawie uznania Chin za gospodarkę rynkową to swoiste „być albo nie być” dla WTO. Opinia na korzyść Chin oburzyłaby Waszyngton i wzmocniła poczucie, że Światowa Organizacja Handlu nie jest Stanom potrzebna i ożywiłaby groźby prezydenta Trumpa o wycofanie się z tej organizacji.



Rozwiązanie przychylne krajom Zachodu może natomiast złamać niechęć USA do tej organizacji i spowodować powrót kraju do stołu negocjacyjnego. Jednak w gruncie rzeczy, oprócz politycznych konsekwencji decyzji WTO, zarówno Unii, jak i Stanom zależy przede wszystkim na legitymizacji dalszego stosowania ceł na subsydiowane produkty chińskie. Jest to może „ostatnia” próba ochrony wrażliwych sektorów, które bez instrumentów ochrony handlu mogłyby nie wytrzymać chińskiej dominacji.

W momencie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku ich członkostwo obwarowano specjalnym Protokołem uwzględniającym specyfikę modelu chińskiego opartego na ingerencji państwa w gospodarkę i kontroli przedsiębiorstw. Na mocy Protokołu członkowie Światowej Organizacji Handlu traktowali Chiny jako gospodarkę nierynkową, co pozwalało im na stosowanie innej metodologii przy ocenie zasadności wprowadzania ceł antydumpingowych na import produktów z Chin niż wobec państw o statusie rynkowej gospodarki. Przy obliczaniu dumpingu (tj. eksportowania do krajów trzecich produktu po cenie niżej niż „wartość normalna”, za którą produkt sprzedawany byłby w kraju macierzystym) w gospodarce nierynkowej ustalenia uczciwej ceny można dokonać na podstawie ceny w kraju trzecim, a nie w kraju docelowym. Zasadniczo podnosi to „sprawiedliwą” cenę porównania, zwiększając tym samym karę dumpingową, którą kraj (w tym przypadku Chiny) musi zapłacić.Po dziesiątkach przegranych przez Chiny sprawach, zwłaszcza wniesionych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, w grudniu 2016 roku stosowny paragraf akcesyjny oficjalnie wygasł. Od tego czasu Chiny domagają się, aby zarówno Unia, jak i USA przyznały im status gospodarki rynkowej (ang. Market Economy Status - MES) i zmieniły swoją politykę wprowadzania ceł antydumpingowych, którą uważają za nielegalną.Chiny uważają, że zgodnie z zapisami protokołu w sprawie przystąpienia do tej organizacji kraj ten automatycznie powinien otrzymać MES po upływie piętnastoletniego okresu. Całą kwestię utrudnia niejasność samego protokołu. Traktat akcesyjny przystąpienia Chin do WTO nie mówi o kryteriach, jakie Chiny musiałyby spełnić, aby zostać uznane za gospodarkę rynkową ani nie wskazuje, co by się stało, gdyby Chinom tych kryteriów nie udało się osiągnąć.W konsekwencji zarówno Unia, jak i Stany Zjednoczone uważają, że automatyzm nie ma racji bytu ze względu na niezmienny charakter chińskiego modelu gospodarczego.Co ciekawe, sam koncept gospodarki rynkowej nigdy nie został formalnie zdefiniowany przez żadną organizację międzynarodową. Zamiast tego charakteryzuje się on wszechobecną dwuznacznością i znaczną niespójnością w stosowaniu. Ta dwuznaczność jest w dużej mierze zamierzona, powodując, że etykietowanie krajów jako gospodarek rynkowych odzwierciedla geopolityczne dostosowanie danego kraju do systemu panującego w USA czy Unii Europejskiej, a nie przyjęcie jasnego zestawu polityk gospodarczych. I tak według państw „Zachodu” poziom interwencji rządu Chin w gospodarce krajowej - zwłaszcza poprzez silną rolę przedsiębiorstw państwowych i utrzymanie podwójnego systemu cen - stanowi nieuczciwą konkurencję dla innych członków międzynarodowego systemu handlowego. Podobne praktyki w innych krajach rozwijających się, jak Białoruś czy Tadżykistan, nie budzą już takich obaw.W momencie przystąpienia Chin do WTO i wraz z rozwojem chińskiej gospodarki wiele krajów Zachodu wzmocniło swoje instrumenty ochrony handlu, próbując obronić swoje rodzime przedsiębiorstwa przed chińską dominacją. USA wprowadziły na początku XXI wieku prawo, które definiuje gospodarkę nierynkową jako kraj, który „nie działa na zasadach rynkowych w stosunku do kosztów lub struktur cenowych tak, że sprzedaż towarów w takim kraju nie odzwierciedla ich wartości”. Tym samym chińskie ceny i koszty nie mogą być porównywane z tymi w USA.W efekcie zarówno Stany, jak i Unia stosują cła antydumpingowe od dwudziestu lat niemalże wyłącznie przeciwko Chinom. I tak USA w wielu przypadkach nakłada znacznie wyższe cła antydumpingowe na Chiny niż na innych partnerów gospodarczych. Analiza przeprowadzona przez Peterson Institute wykazała, że średnie cło antydumpingowe nałożone na sprawy dotyczące Chin wynosiło 81,4 proc., a w przypadkach innych partnerów handlowych - 54,3 proc. Unia Europejska natomiast ze wszystkich prowadzonych obecnie postępowań w zakresie dumpingu, 3/4 prowadzi w stosunku do produktów chińskich.W konsekwencji prawie 10 proc. chińskiego eksportu do USA podlega amerykańskim ograniczeniom. Dotyczą one szeregu produktów, m.in. stali, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, papieru, mebli, syropu kukurydzianego i krewetek. Dla porównania ok. 6 proc. unijnego importu chińskich produktów podlega cłom antydumpingowym, co stanowi prawie 30 miliardów euro dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o listę produktów, to jest ona dość szeroka: od rowerów, skóry zamszowej, aluminium, po panele słoneczne, płytki ceramiczne i stal.Ze względu na niedostosowanie się do apeli chińskich o uznanie tego kraju jako gospodarki rynkowej po wygaśnięciu protokołu w 2016 roku, kraj ten wniósł zarówno przeciwko Unii, jak i Stanom Zjednoczonym sprawę do Światowej Organizacji Handlu (w grudniu 2016 roku i lipcu 2017). W przypadku innych krajów Chiny poprzez negocjowanie umów dwustronnych i regionalnych wypracowały odstępstwa. I tak zdecydowana większość państw Ameryki Łacińskiej, Afryki, Oceanii i Azji opowiedziała się za przyznaniem Chinom MES. Dlatego też decyzja WTO z kwietnia tego roku stanowi poważny cios dla Chin nie tylko ze względów politycznych, ale także dlatego, że będą musiały się one pogodzić ze stosowanymi przez UE i USA metodami naliczania dodatkowych ceł na swoje produkty.Dla Unii decyzja WTO ma raczej znaczenie symboliczne, bowiem jednocześnie z pozwem przeciwko Wspólnocie z 2016 roku UE wprowadziła nowe prawodawstwo w sprawie nakładania podwyższonych ceł na dumpingowane produkty chińskie, zastępując wygasający protokół akcesyjny. Alternatywna metoda kalkulacji, bazująca w dużej mierze na systemie amerykańskim, zakłada stosowanie niezniekształconych cen na dany towar, które mogą pochodzić z „odpowiedniego kraju reprezentatywnego o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj eksportujący” (np. Tajlandii). Przychylna decyzja WTO dała zatem Unii jedynie potwierdzenie legalności swojego prawa i uzasadniła unijną politykę stosowania dodatkowych cel przeciwko tanim produktom z Chin. Co ciekawe, niecałe dwa tygodnie od decyzji WTO, pierwsze środki ochrony handlu oparte na nowych zasadach zostały opublikowane. Dotyczą one wprowadzenia dodatkowych taryf antydumpingowych właśnie na chińskie produkty (m.in. organiczną powlekaną stal i e-rowery).Orzeczenie Światowej Organizacji Handlu ma istotniejsze skutki dla USA. Sprawa pozostawała jak do tej pory jednym z kluczowych elementów negocjacyjnych w trwających rozmowach dwustronnych między Stanami a Chinami. USA zwróciły się w 2018 roku do Pekinu o wycofanie sporu o gospodarkę nierynkową w ramach potencjalnego porozumienia ugodowego, na co Pekin odpowiedział jednoznacznie negatywnie. Przychylność WTO może zmusić tym samym Chiny do złagodzenia pozycji.Rzecznik Światowej Organizacji Handlu oraz przedstawiciele Unii i delegacji chińskiej odmawiają komentarza, a sama decyzja nie ma jeszcze oficjalnego charakteru. Może to świadczyć o tym, że wszyscy obawiają się jej konsekwencji dla światowego handlu. Z jednej strony w Chinach rośnie frustracja wynikająca z nakładanych coraz to nowszych ceł antydumpingowych i ograniczeń handlowych. Z drugiej natomiast strony wszyscy mają świadomość, że jeśli Chiny podejmą kroki stopniowego wycofywania się ze Światowej Organizacji Handlu, przyszłość WTO będzie stała pod znakiem zapytania.