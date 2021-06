Ciężar światowej gospodarki przenosi się znad Atlantyku na IndoPacyfik

Już nie węgiel, stal czy ropa naftowa rządzą światem. Teraz o tym, kto rozdaje karty na geopolitycznej mapie świata, decyduje przede wszystkim "odkrywczość" i innowacyjność społeczeństw. Jak zatem kształtuje się globalny układ sił w postpandemicznym świecie?

Europa zdała egzamin z pandemii

Pandemia sporo namieszała w globalnym układzie sił. Mówimy o Azji, Stanach Zjednoczonych, które są głównymi biegunami. Jaka zatem będzie pozycja Europy w popandemicznym świecie?Jak podkreślał podczas rozmowy Krzysztof Zalewski, sytuacja jest wciąż bardzo dynamiczna. Pandemia trwa, koronawirus mutuje, dlatego będziemy musieli nauczyć się żyć z tą zmiennością.– Jeżeli chodzi o przyszłość Europy, to rysuje się ona bardziej optymistycznie niż przed wybuchem pandemii. Wydaje mi się, że - wyciągnięto lekcję z ostatniego kryzysu strefy euro - niezbędne decyzje zostały podjęte szybko i zostało złamane tabu braku solidarności, jeśli chodzi o wydatki w potrzebie – mówił Krzysztof Zalewski, wskazując na unijny fundusz odbudowy czy w miarę równą dystrybucję szczepionek.Unia zdała egzamin z koordynacji polityki, być może zda egzamin z solidarności, a zdolność do wspólnego działania wewnątrz i na zewnątrz będzie definiowało to, czy UE będzie w stanie być jednym z biegunów zmieniającego się świata – ocenia Zalewski.Jego zdaniem w tym tkwi zarazem recepta na sukces Polski na arenie międzynarodowej, gdzie pozycja naszego kraju jest pochodną jego pozycji w Unii Europejskiej.