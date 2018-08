Ciosy celne jeszcze nie zaszkodziły chińskiej gospodarce

Pomimo wojny celnej Chin z USA, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r. chińskie obroty handlu zagranicznego wzrosły o 16,4 procent rok do roku, osiągając równowartość 2,61 bln dolarów.

Eksport Chin miał wartość 1,39 bln USD i zwiększył się o 12,6 procent w porównaniach rdr, natomiast import 1,22 bln USD i był aż o 21 proc. większy rdr, poinformowała Generalna Administracja Celna (GAC).

Huang Songping, dyrektor generalny departamentu statystyki w GAC powiedział, że handel zagraniczny Chin wykazywał stabilny wzrost w I półroczu dzięki większemu popytowi na świecie i w kraju oraz nowym, wewnętrznym zasadom stymulowania eksportu i handlu, co z kolei skutkowało zmniejszeniem się nadwyżki w obrotach handlowych. „W efekcie Chiny miały bardziej zrównoważone relacje między eksportem i importem” – dodał Huang.Wymiana handlowa Chin z krajami Unii Europejskiej wzrosła w I półroczu o 13,2 proc., z krajami ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) o 19,7 proc., a z USA - o 12,9 proc., do 356,6 mld USD.Trend wzrostu utrzymywał się także w lipcu, czyli już po wprowadzeniu przez USA ceł na kolejne grupy chińskich towarów. Ich łączny wywóz z Chin wzrósł o 12,2 proc. rdr - do 215,6 mln USD, natomiast przywóz skoczył aż o 27,3 proc. i miał wartość 187,5 mld USD.W relacjach z USA wymiana handlowa w lipcu miała wartość 54,98 mld USD, w tym eksport 41,54 mld USD i wzrósł o 13,3 proc. rdr.„Sądząc po obrotach handlu zagranicznego w lipcu, spór między Chinami a USA nie przyniósł żadnego istotnego wpływu” - skomentował dla portalu China.Daily Zhang Yongjun, analityk w Chińskim Centrum ds. Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej.Jak dodał, na tę dynamikę wpływ miała przyspieszona realizacja umów handlowych, w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka dodatkowych opłat celnych.Zdaniem Sang Bai­chuana, profesora z University of International Business and Economics w Pekinie, ograniczenie eksportu chińskiego na skutek wojny celnej miałby negatywne skutki dla rynku pracy w kraju. Uprzedzając taką sytuację i zabezpieczając się przed takim ryzykiem, rząd zakłada większe inwestycje w sektorze infrastruktury.