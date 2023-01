Cleverly: Rosyjskie zawieszenie broni nie przybliża do pokoju

Ogłoszenie przez Rosję zawieszenia broni na Ukrainie z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia "nie zwiększy szans na pokój" – oświadczył w czwartek późnym wieczorem brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

"Rosja musi trwale wycofać swoje siły, zrzec się nielegalnej kontroli nad terytorium Ukrainy i zakończyć barbarzyńskie ataki na niewinnych cywilów" - podkreślił szef brytyjskiej dyplomacji w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Kreml ogłosił w czwartek w komunikacie, że Władimir Putin polecił swemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia, obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas Świąt.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując rosyjską propozycję rozejmu podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, powiedział, że jest ona manewrem w próbie zatrzymania natarcia sił ukraińskich w Donbasie. Dodał, że aby zakończyć wojnę, trzeba przerwać agresję.

Rosjanie "chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji" - powiedział w czwartek Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo. "Wszyscy wiedzą, jak Kreml wykorzystuje na wojnie przerwy po to, by kontynuować wojnę z nową siłą" - dodał.