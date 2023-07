CNN: Afgańczycy oczekujący w Pakistanie na wyjazd do USA są z powrotem odsyłani do kraju pochodzenia

Duża liczba Afgańczyków, którzy współpracowali z rządem USA przed wycofaniem się sił amerykańskich z Afganistanu i ponownym przejęciem władzy przez talibów, jest z powrotem odsyłana do kraju pochodzenia z Pakistanu, w którym od 2021 r. oczekują na wizę do Stanów - informuje w piątek stacja CNN.

Jeden z mężczyzn, z którymi rozmawiała CNN, powiedział, że tego lata władze Pakistanu przywiozły go wraz z żoną i czwórką dzieci na granicę z Afganistanem. "Po prostu wypuścili nas na granicy i powiedzieli, żebyśmy wracali do Afganistanu" - relacjonował mężczyzna, który mieszka obecnie wraz z rodziną w ukryciu w Kabulu.

Talibowie mnie "ukarzą, wtrącą do więzienia; może mnie zabiją? Jestem pewien, że tak" - powiedział inny Afgańczyk, współpracujący w przeszłości z rządem USA, a obecnie również ukrywający się w stolicy Afganistanu. Dodał jednak, że wciąż wierzy, iż USA pomogą jemu i innym, znajdującym się w podobnej sytuacji, i w przyszłości będzie bezpieczny.

Obaj mężczyźni przekazali CNN dokumenty dowodzące, że trwa proces rozpatrywania ich wniosków wizowych do Stanów Zjednoczonych oraz że przebywali wcześniej w Pakistanie.

Po ponownym przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie 15 sierpnia 2021 r. ponad 124 tys. Afgańczyków opuściło kraj w operacji ewakuacyjnej dowodzonej przez Stany Zjednoczone. Tysiące osób uciekło jednak do Pakistanu, podążając za radą USA, aby przeczekali w kraju trzecim do momentu uzyskania wizy do Stanów. Blisko 90 tys. Afgańczyków trafiło od tamtej pory za ocean, jak wynika z liczb przedstawionych przez Departament Stanu USA, ale wielu innych wciąż czeka na decyzję wizową.

Według organizacji broniących praw człowieka najgorsza sytuacja dotyczy właśnie tych Afgańczyków, którzy uciekli do Pakistanu. Co najmniej 530 z nich zostało jak dotąd deportowanych w 2023 r. - przekazał Haseeb Aafaq, rzecznik grupy Afghanistan Immigrants Refugees Council. Jak poinformował, liczba ta może być jednak zaniżona, bo wielu Afgańczyków jest deportowanych bez dokumentowania tego faktu.

Dla rządu w Pakistanie nie ma znaczenia, że dana osoba oczekuje na wizę do Stanów - uważają aktywiści. Zgodnie z ich wiedzą, od czerwca dwóch młodych Afgańczyków popełniło w Islamabadzie samobójstwa, obaj oczekiwali na możliwość wyjazdu do Stanów. Jeden z nich, 25-latek, cierpiał z powodu "presji psychicznej i ekonomicznej oraz niejasnej przyszłości" - powiedział Aafaq.

Departament Stanu USA poinformował, że administracja prezydenta Joe Bidena "dalej demonstruje swoje zaangażowanie" wobec spraw "odważnych Afgańczyków", którzy współpracowali z USA, jednak możliwości rozpatrywania wniosków wizowych są ograniczone, a urzędnicy nieustannie nad nimi pracują.