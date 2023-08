CNN: armia ukraińska wykorzystuje na froncie artyleryjską amunicję kasetową rodzimej produkcji

Oprócz stosowania artyleryjskiej amunicji kasetowej DPICM, przekazanej przez Stany Zjednoczone, ukraińska armia używa na froncie także pocisków kasetowych rodzimej produkcji - powiadomiła w czwartek amerykańska stacja CNN, która przeanalizowała nagrania, przedstawiające walki o Urożajne w obwodzie donieckim.

Wyzwolenie Urożajnego było możliwe w dużej mierze dzięki wykorzystaniu amunicji kasetowej. Potwierdzają to materiały wideo, na których widać uciekających rosyjskich żołnierzy, ostrzeliwanych bronią przypominającą pociski kasetowe. Trudno jednak powiedzieć, czy była to amunicja produkcji amerykańskiej, czy może ukraińskiej. Pojawiają się bowiem doniesienia, że broń kasetowa jest wytwarzana także na Ukrainie - czytamy na portalu CNN.

Ukraińscy dowódcy zdecydowanie odrzucają oskarżenia, że stosowanie pocisków kasetowych jest kontrowersyjne z punktu widzenia prawa humanitarnego, ponieważ taka amunicja może być niebezpieczna dla cywilów.

"Druga strona używa (w walce) wszystkiego, co jej się żywnie podoba, a nasi ludzie od tego umierają i to jest OK. Ale kiedy umierają (żołnierze rosyjscy), to już jest inaczej? (...) Niektórzy widocznie uważają, że można latać nad polem minowym na miotle niczym w +Harrym Potterze+, jednak podczas prawdziwej wojny to tak nie wygląda. Jeśli się tego nie rozumie, pozostaje usiąść w fotelu i jeść popcorn" - denerwował się w rozmowie z CNN jeden z ukraińskich oficerów.

Nasze wojska wyzwoliły miejscowość Urożajne w obwodzie donieckim i umacniają się na osiągniętych pozycjach - poinformowała w środę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Amerykański magazyn "Forbes" zauważył, że wycofujące się z Urożajnego rosyjskie siły zostały "dosłownie zmasakrowane" pociskami kasetowymi.

7 lipca doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ogłosił, że USA po raz pierwszy dostarczą Ukrainie artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Krytycznie wobec jej używania na Ukrainie wypowiedział się m.in. premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Stronami konwencji o zakazie stosowania pocisków kasetowych są 123 państwa. Nie ma wśród nich jednak USA, Ukrainy ani Rosji.

8 lipca ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow zapewnił, że amunicja kasetowa będzie wykorzystywana wyłącznie do wyzwalania terytorium kraju w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Wykluczył też stosowanie tej niebezpiecznej dla cywilów broni na obszarach miejskich.