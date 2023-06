CNN: Indie przeprowadziły manewry z dwoma lotniskowcami, pokazując przewagę w tej dziedzinie nad swym rywalem - Chinami

Indie przeprowadziły ćwiczenia morskie z dwoma lotniskowcami, co dowodzi ich "potężnych możliwości", a czego do tej pory nie były w stanie zrealizować Chiny - poinformowała w czwartek CNN. Analitycy wojskowi twierdzą, że jest to duże osiągnięcie, na które dotąd stać było tylko marynarkę Stanów Zjednoczonych.

Dwa lotniskowce, INS Vikramaditya i INS Vikrant, przeprowadziły ćwiczenia z udziałem ponad 35 samolotów oraz szeregu okrętów nawodnych i podwodnych - poinformowała indyjska marynarka wojenna.

We wrześniu ubiegłego roku do służby trafił wart 3 miliardy dolarów Vikrant, pierwszy lotniskowiec własnej produkcji.

"To duże osiągnięcie. Marynarka wojenna Indii należy do bardzo nielicznych sił posiadających więcej niż jeden lotniskowiec" - ocenił analityk Nick Childs z brytyjskiego instytutu badawczego International Institute for Strategic Studies.

Analitycy podkreślają, że choć zarówno Chiny, jak i Wielka Brytania posiadają więcej niż jeden lotniskowiec w swoich nowoczesnych flotach, to żadna z nich nie przeprowadziła jeszcze podobnej operacji z wykorzystaniem dwóch lotniskowców.

Collin Koh z uniwersytetu Rajaratnam School of International Studies w Singapurze zauważył, że marynarka Indii ma ogromną "wiedzę specjalistyczną w dziedzinie operacji lotniskowców, co prawdopodobnie stanowi kluczową przewagę nad marynarką wojenną Pekinu".