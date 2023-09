CNN: północnokoreańska dynastia Kimów od kilku dekad podróżuje tym samym pociągiem opancerzonym

Rządząca w Korei Północnej dynastia Kimów już od kilku dekad udaje się na wizyty zagraniczne, głównie do Rosji, tym samym luksusowym pociągiem opancerzonym; ze względu na nadzwyczajne środki bezpieczeństwa pociąg musi poruszać się bardzo wolno - informuje portal amerykańskiej stacji CNN.

We wtorek rano pociąg z Pjongjangu przybył na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W pojeździe znajdował się dyktator Korei Płn. Kim Dzong Un, który w najbliższych dniach prawdopodobnie we Władywostoku spotka się z Władimirem Putinem. Jak przypuszczają zachodni analitycy i dziennikarze, tematem rozmów będą dostawy do Rosji północnokoreańskiego uzbrojenia, głównie pocisków artyleryjskich.

Staromodny, sprawiający wrażenie przestarzałego zielony pociąg z żółtymi elementami stał się symbolem Korei Północnej - kraju tajemniczego, izolowanego na arenie międzynarodowej. Środek transportu, którym podróżuje obecnie Kim Dzong Un do złudzenia przypomina pociąg używany przez jego ojca Kim Dzong Ila i dziadka Kim Ir Sena - podkreśla CNN.

Jak dodano, ten sam pociąg był widziany m.in. w 2002 roku, gdy Kim Dzong Il odwiedzał Rosję. Siedem lat później południowokoreański dziennik "Chosun Ilbo" informował, że opancerzony pociąg Kimów jest tak ciężki, że porusza się ze średnią prędkością zaledwie 60 km na godzinę.

Znajdują się w nim sale konferencyjne i salonik przeznaczony dla głowy państwa. Pociąg wyposażono w urządzenia umożliwiające utrzymywanie łączności satelitarnej. Zanim lokomotywa prowadząca wagony zbliży się do jakiejś stacji, wyłącza się zasilanie elektryczne na sąsiednich torach - tak, aby żadne inne pociągi nie mogły się tamtędy poruszać - relacjonowała wówczas gazeta.

CNN przypomniał również relację byłego rosyjskiego urzędnika Konstantina Pulikowskiego, opartą na raporcie jednego z rosyjskich dyplomatów z podróży opancerzonym pociągiem w 2001 roku. Kim Dzong Il gościł wówczas w Rosji przez miesiąc i poruszał się po tym kraju w towarzystwie przedstawicieli Kremla.

Konduktorkami były piękne kobiety, a na stołach nie brakowało wyszukanych potraw i wina. Do dyspozycji podróżnych pozostawały dowolne dania kuchni rosyjskiej, chińskiej, koreańskiej, japońskiej i francuskiej. Na stacje kolejowe wzdłuż trasy dostarczano żywe homary, a także, podobno, skrzynki z czerwonymi winami Bordeaux i burgundzkimi - wspominał Pulikowski, cytowany w 2002 roku przez amerykański dziennik "New York Times".

Kim Dzong Un podróżował już w ten sposób do Rosji oraz m.in. do stolicy Chin Pekinu. W najdalszą podróż pociągiem udał się w 2019 roku do Wietnamu, gdzie spotkał się z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem - dodaje CNN.