CNN: USA przekażą Ukrainie system obrony przeciwrakietowej NASAMS

Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupilo dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała w niedzielę telewizja CNN. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

Jak podała telewizja, powołując się na przedstawiciela administracji, USA zakupią system i przekażą go Ukrainie w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Dotychczas większość sprzętu wysłanego Ukrainie była transferowana bezpośrednio z inwentarza amerykańskich sił zbrojnych.

Według CNN, system - o który miała zabiegać Ukraina - ma mieć zasięg ok. 100 mil, tj. ok. 160 km. Produkowana przez amerykański Raytheon i norweski koncern Kongsberg broń używana jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem. Jeśli informacje CNN się potwierdzą, będzie to drugi zachodni system obrony powietrznej tego typu, który otrzymać ma Ukraina; inny to niemiecki IRIS-T SLM.

W ramach kolejnej transzy pomocy wojskowej z USA Ukraina ma otrzymać również kolejne radary przeciwartyleryjskie oraz amunicję artyleryjską.