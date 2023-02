CNN: W Ukrainie zginął Andrew Peters, amerykański ochotnik ze stanu Wisconsin

W zeszłym tygodniu w wojnie na Ukrainie zginął Andrew Peters, amerykański ochotnik ze stanu Wisconsin; miał 28 lat - poinformowała w sobotę CNN.

"Andrew miał silne przekonanie o tym, co jest dobre, a co złe. Czuł potrzebę użycia swoich wojskowych umiejętności bojowych, aby pomóc Ukraińcom w wyzwoleniu ich kraju. Był mocno związany z żołnierzami ze swojej jednostki, wszyscy dobrze go traktowali. Jesteśmy bardzo dumni z jego odwagi i bezinteresownego poświęcenia" - powiedzieli CNN rodzice Petersa.

CNN informuje, że w 2014 roku Andrew Peters służył w armii USA w Afganistanie.

"Jesteśmy w kontakcie z rodziną Andrew i zapewniamy wszelką możliwą pomoc konsularną" - poinformował Departament Stanu USA.