CNN: według zachodnich oficjeli wczesna faza ukraińskiej kontrofensywy nie odpowiada oczekiwaniom

Wczesna faza ukraińskiej kontrofensywy jest mniej udana, a siły rosyjskie wykazują się większą sprawnością, niż przewidywały oceny władz krajów zachodnich – powiedzieli zachodni oficjele cytowani w czwartek przez portal amerykańskiej telewizji CNN.

Kontrofensywa "nie odpowiada oczekiwaniom na żadnym froncie" - oświadczył jeden z zachodnich urzędników.

Według zachodnich ocen rosyjskie linie obrony są dobrze ufortyfikowane, co utrudnia siłom ukraińskim ich przełamanie. W dodatku żołnierze rosyjscy z powodzeniem wstrzymują ukraińskie wojska pancerne atakami rakietowymi i minami. Ponadto skuteczniej używają sił powietrznych.

Wojska ukraińskie okazały się "podatne" na wybuchy min, a siły rosyjskie "kompetentne" w obronie - oznajmił jeden z zachodnich oficjeli.

Urzędnicy zastrzegają jednak, że kontrofensywa znajduje się dopiero we wczesnej fazie, a USA i ich sojusznicy "zachowują optymizm" co do tego, że siły ukraińskie będą z czasem zdolne do zdobyczy terytorialnych. Portal CNN pisze, że USA zapewne poczekają razem z sojusznikami co najmniej do lipca z pełniejszą oceną postępów kontrofensywy.

Kilku urzędników powiedziało CNN, że siłom ukraińskim utrudniają zadanie również niekorzystne warunki pogodowe, hamujące przemieszczanie się wozów bojowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środowym wywiadzie dla BBC, że postępy na polu walki są "powolniejsze, niż by sobie życzono", ale to nie jest film hollywoodzki.