Co dalej z umową o walnym handlu między Wielką Brytanią a Japonią?

Wielka Brytania i Japonia poczyniły postępy w kierunku kompleksowego porozumienia o wolnym handlu i zobowiązały się do jego zawarcia do końca tego roku - poinformowała w czwartek brytyjska minister handlu międzynarodowego Liz Truss.

Od środy z wizytą w Wielkiej Brytanii przebywa japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi. Głównym celem jego podróży jest przyspieszenie negocjacji na temat umowy o wolnym handlu, którą oba państwa chciałyby zawrzeć jeszcze w tym roku, bo wraz z jego końcem upłynie okres przejściowy po brexicie i Wielka Brytania przestanie być beneficjentką umową między Unią Europejską a Japonią.

"Poczyniliśmy dalsze postępy na drodze do zawarcia kompleksowego porozumienia z podobnie myślącą demokracją i długoletnim sojusznikiem, a także podzielamy zobowiązanie do zawarcia porozumienia do końca 2020 r." - zapewniła Truss w wydanym oświadczeniu.

Japonia, trzecia co do wielkości gospodarka świata, od dziesięcioleci jest dużym inwestorem zagranicznym w przemyśle brytyjskim, szczególnie w elektronice użytkowej i produkcji samochodów. Według danych brytyjskich, całkowita wartość dwustronnej wymiany handlowej w 2019 roku wyniosła 31,6 mld funtów.

Wielka Brytania dąży do zawarcia porozumienia, które będzie oparte na duchu i literze zawartej w 2019 r. umowie między UE i Japonią, z modyfikacjami w niektórych strategicznych obszarach.

Jak szacuje brytyjski rząd, w dłuższej perspektywie umowa handlowa może podnieść roczną wymianę handlową między oboma krajami o 15,2 mld funtów i zwiększyć brytyjski PKB o 1,5 mld funtów.