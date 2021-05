Co poszło nie tak w indyjskiej polityce walki z pandemią?

W ostatnich tygodniach rozwój pandemii w Indiach przybrał na sile. Do światowych mediów trafiają dramatyczne doniesienia o brakach leków i tlenu, czy obrazy stosów kremacyjnych na miejskich skwerach. Rozprzestrzenianie się koronawirusa stało się katalizatorem, który przyspieszył załamanie indyjskiego systemu ochrony zdrowia oraz wskazał na jego najważniejsze defekty.

Za mało lekarzy i pielęgniarzy

Brak świadomości zdrowotnej

Złudne poczucie bezpieczeństwa

Czy doświadczenie pandemii będzie przełomem?

Pomóżmy we własnym interesie

Ludność wiejska ma najtrudniejszy dostęp do opieki medycznej. Nie stać jej najczęściej na prywatną wizytę czy szpital, a dostęp do usług publicznych jest bardzo ograniczony w większości stanów.Wedle danych amerykańskiej firmy IMS Institute for Healthcare Informatics jedynie 37 proc. ludności z obszarów wiejskich jest w stanie uzyskać pomoc medyczną w odległości 5 km od miejsca zamieszkania.Z kolei Anirudh Krishna i Kripa Ananthpur, autorzy publikacji o dostępie do usług medycznych „Globalization, Distance and Disease: Spatial Health Disparities in Rural India” wykazali, że im dalej społeczności mieszkają od miast, tym większe występuje wśród nich ryzyko chorób, niedożywienia, osłabienia organizmu i przypadków przedwczesnej śmierci.Ludność wiejska zderza się również z barierami społecznymi i kulturowymi. W wielu przypadkach społeczeństwo wiejskie tworzą zarejestrowane kasty i plemiona, czyli grupy o najniższym statusie ekonomicznym i społecznym, żyjące na marginesie tradycyjnego społeczeństwa indyjskiego. Zalicza się do nich dalitów oraz grupy adiwasi. Z obserwacji dziennikarzy można wnosić, że ze względu na brak opieki medycznej na miejscu, zdesperowani mieszkańcy wsi poszukują obecnie pomocy w wielkich miastach, takich jak New Delhi.Jeden z podstawowych problemów, z którymi mierzy się indyjski system to znaczący niedobór personelu medycznego. Ponad 20 lat temu na każde 10 tys. mieszkańców Indii przypadało średnio zaledwie 5,5 lekarza, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych - o dwudziestu więcej.W publikacji o zasobach ludzkich w indyjskiej opiece zdrowotnej z 2011 r. („Human resources for health in India”) stwierdzono, że na dziesięciotysięczną populację w Indiach przypada 20 pracowników medycznych, do których zalicza się również praktyków medycyny alternatywnej i tradycyjnej (aż 31 proc. z tej liczby).Szczególnie dotkliwie odczuwa się braki lekarzy specjalistów i rodzinnych oraz pielęgniarek. W 2016 r. wedle planów miało być 44,5 pracowników służby medycznej przypadających na 10 tys. Indusów. Pięć lat później udało się osiągnąć jedynie połowę tej liczby. Od początku wybuchu pandemii w wyniku zakażenia koronawirusem w Indiach zmarło ponad 800 lekarzy.Kolejnym wyzwaniem jest stosunkowo niski poziom edukacji dotyczący opieki zdrowotnej oraz niski priorytet ochrony zdrowia w populacji. Nie dotyczy to jedynie kwestii związanych z pandemią COVID-19. Badania przeprowadzone na terenach miejskich północnoindyjskiego stanu Hariana wskazują, że niewiele ponad 11 proc. nastoletnich dziewcząt znało kluczowe zagadnienia z dziedziny zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.Powstają liczne organizacje, szerzące edukację zdrowotną. Jedną z nich jest Fundacja Max India, która koncentruje się na propagowaniu wiedzy o wpływie higieny na stan zdrowia, mycia rąk, a także o zasadach właściwego odżywiania, karmieniu piersią, menstruacji, profilaktyce szczepiennej czy nowotworach. Sesje edukacyjne odbywają się m.in. za pośrednictwem interaktywnych gier i zabaw, przedstawień kukiełkowych, filmów i prelekcji. Te wysiłki zostały wzmożone po pojawieniu się zagrożenia pandemicznego w zeszłym roku. Nie są jednak wystarczające.Na znane dysfunkcje w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki nałożyły się błędy w bieżącym zarządzaniu pandemią. Indie znalazły się w trudnej sytuacji dość niespodziewanie. Jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że choć wirus krąży w społeczeństwie, nie stanowi zagrożenia dla stabilności systemu ochrony zdrowia.Największe państwo Subkontynentu w zeszłym roku udostępniło swoje zasoby leków i produktów medycznych USA i państwom Unii Europejskiej. New Delhi także koordynowało pomoc dla regionu Azji Południowej. Serum Insitute of India z Pune, największy globalny producent szczepionek, od końca stycznia do połowy marca wyeksportował 60,5 mln dawek preparatu Astrazeneca do 77 państw Afryki, Azji Południowej i Południowo-wschodniej.Sytuację zmieniło znane też z innych państw złudne poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie - przekonanie, że najgorsze zagrożenie minęło. Oraz pojawianie się kolejnych groźnych wariantów choroby. Są one często bardziej zaraźliwe, zakażenie nim jest groźniejsze dla zdrowia i życia, a być może także ochrona immunologiczna po szczepieniu jest słabsza.Przyśpieszony rozwój pandemii koronawirusa w Indiach nie jest dziełem przypadku. Poziom indyjski systemu ochrony zdrowia od wielu lat pozostawał na granicy wydajności. Decyzje związane z przeznaczaniem bardzo ograniczonych środków na finansowanie publicznej ochrony zdrowia doprowadziło do rozwarstwienia społeczeństwa także w wymiarze dostępu do opieki medycznej. Średnia i wyższa klasa społeczna korzysta z prywatnego sektora ochrony zdrowia, podczas gdy bardzo liczna społeczność wiejska napotyka szereg barier uniemożliwiających korzystania z opieki medycznej.Jednak niszcząca druga fala uderzyła we wszystkich. Dostęp do leków, tlenu i respiratorów jest tak ograniczony, że nikt nie może być pewny otrzymania odpowiedniej pomocy. Być może to tragiczne doświadczenie spowoduje, że indyjski rząd centralny i stany, wzorem południowoindyjskiej Kerali, zdecyduje się na znaczące inwestycje w publiczną opiekę medyczną.Pandemia ma wymiar globalny, a jej fale uderzają w kolejne państwa. Jedynym sposobem na przezwyciężenie globalnego kryzysu jest solidarne działanie. Dopóki pandemia nie zostanie powstrzymana wszędzie, nigdzie na świecie nie możemy czuć się bezpiecznie. Im więcej bowiem ludzi zachoruje, tym bardziej prawdopodobne są kolejne, coraz groźniejsze mutacje wirusa.Rzadko się zdarza, by pomoc innym, w tym wypadku Indiom, była w tak bezpośredni sposób związana z naszym interesem. Dobrze, że rozumie to Unia Europejska, polskie państwo, społeczeństwo i biznes, które również angażują się w akcje pomocowe. Każdy może wziąć udział w jednej z nich, na przykład dzięki zbiórce pieniędzy organizowanej przez Polską Misję Medyczną.