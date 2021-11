COP26: Australia obiecuje zerową emisję netto do 2050 r., Indie - do 2070 r.

Australia osiągnie zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 r., a Indie - do 2070 r. - zadeklarowali w poniedziałek podczas trwającej w Glasgow ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 premierzy tych krajów.

Scott Morrison i Naredra Modi złożyli takie zobowiązania przemawiając w czasie szczytu liderów w ramach COP26.

Morrison składając obietnicę wskazał, że kluczem do osiągnięcia celu jest redukcja kosztów technologii i metod niskoemisyjnych. "Spełnią go ci, których, szczerze mówiąc, w dużej mierze nie są w tej sali. To nasi naukowcy, nasi technolodzy, nasi inżynierowie, nasi przedsiębiorcy, nasi przemysłowcy i nasi finansiści, faktycznie wytyczający drogę do zera netto" - mówił Morrison. Australia jest jednym z krajów, który jest niechętny całkowitej rezygnacji z węgla i przekonuje, iż emisję można ograniczać też poprzez rozwój niskoemisyjnych technologii oraz technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Indie, które są trzecim największym na świecie emitentem dwutlenku węgla, do tej pory nie zadeklarowały, kiedy zamierzają osiągnąć zerową emisję netto. Modi ogłosił w poniedziałek pięć obietnic - do 2030 r. zwiększą zdolność do wytwarzania energii z paliw niekopalnych do 500 GW, będą zaspokajać 50 proc. swojego zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii, zredukują całkowitą przewidywaną emisję dwutlenku węgla o 1 mld ton i zmniejszą intensywność emisji dwutlenku węgla w swojej gospodarce o 45 proc. Te cztery mają umożliwić osiągnięcie piątego, najważniejszego celu - zerowej emisji netto do 2070 r.

Z Glasgow Bartłomiej Niedziński