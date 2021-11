Duże brytyjskie firmy będą musiały publikować plany zmniejszania emisji

Brytyjskie instytucje finansowe oraz spółki giełdowe będą musiały od 2023 r. publikować plany dotyczące osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych - zapowiedział podczas ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 brytyjski minister finansów Rishi Sunak.

Środa jest na COP26 dniem finansów, którego celem jest skłonienie sektora prywatnego, zwłaszcza finansowego, do większego zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatu.

Zgodnie z zapowiedziami Sunaka, od 2023 r. wszystkie brytyjskie instytucje finansowe oraz spółki notowane na London Stock Exchange mają publikować szczegółowe plany tego, w jaki sposób zamierzają osiągnąć zerową emisję netto. Strategie te będą musiały zawierać cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz kroki, które firmy zamierzają podjąć, aby je osiągnąć.

Grupa zadaniowa złożona z liderów branży, naukowców, regulatorów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego określi w oparciu o dane naukowe "złoty standard" dla planów, aby zapobiec sytuacji, w której działania na rzecz środowiska polegałyby głównie na marketingu i PR niż na faktycznym zmniejszaniu emisji.

Sunak powiedział, że dzięki temu Wielka Brytania stanie się "pierwszym w historii globalnym centrum finansowym o zerowym bilansie netto". Jednak, o ile publikacja tych planów ma być obowiązkowa, to same podejmowanie zobowiązań w celu redukcji - nie, co zdaniem organizacji ekologicznych powoduje, iż nie jest to wystarczające.

Brytyjski rząd ogłosił w zeszłym roku zobowiązanie, że do 2050 r. kraj ma osiągnąć zerową emisję netto, czyli sytuację, gdy do atmosfery emitowana jest taka ilość gazów cieplarnianych, jaką natura może pochłonąć.