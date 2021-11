COP26: Izraelska minister na wózku inwalidzkim nie mogła wziąć udziału w obradach

Poruszająca się na wózku Karine Elharrar, izraelska minister infrastruktury państwowej, energii i zasobów wodnych, nie mogła wziąć udziału w poniedziałkowych obradach konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, ponieważ organizatorzy nie zapewnili dostępu dla osób niepełnosprawnych – podała BBC.

"To smutne, że ONZ nie zapewnia dostępu do swoich wydarzeń" - napisała na Twitterze Elharrar.

Premier Izraela Naftali Benet zapowiedział, że w geście solidarności z urzędniczką, członkinią oficjalnej delegacji państwowej, nie weźmie udziału w obradach zaplanowanych na wtorek, jeśli Elharrar nie będzie miała możliwości przybyć na sesję.

Wysoki przedstawiciel MSZ Wielkiej Brytanii James Cleverly wyraził "głębokie rozczarowanie i frustrację" z powodu technicznych zaniedbań organizatorów szczytu.

Brytyjski ambasador w Izraelu Neil Wigan "głęboko i szczerze" przeprosił minister Elharrar, która po dwóch godzinach bezskutecznego oczekiwania na dostęp do budynku obrad w Glasgow, wróciła do oddalonego o 80 km hotelu w Edynburgu - podał portal Times of Israel.

"Chcemy szczytu COP, który będzie otwarty i przyjazny dla wszystkich" - zadeklarował ambasador.