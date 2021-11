COP26: Projekt deklaracji wzywa do wzmocnienia celów redukcji emisji do 2022 r.

Z mieszanymi uczuciami przyjęto opublikowany w środę projekt deklaracji z trwającej w Glasgow ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 - podtrzymano w nim cel, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 st. C., ale zdaniem krytyków, zbyt mało jest konkretów.

Siedmiostronicowa deklaracja, jaką podpisały państwa podczas konferencji klimatycznej COP26, wzywa do redukcji emisji dwutlenku węgla do końca 2022 roku.

Dokument zobowiązuje państwa do przedstawienia długoterminowych strategii do końca przyszłego roku.

"Ten projekt umowy nie jest planem rozwiązania kryzysu klimatycznego, to porozumienie, że wszyscy razem będziemy trzymać kciuki i mieć nadzieję na najlepsze" - powiedziała Jennifer Morgan z Greenpeace International.

W liczącym siedem stron dokumencie wzywa się kraje do wzmocnienia swoich celów redukcji emisji dwutlenku węgla do końca 2022 roku. Napisano także, że kraje powinny przedstawić długoterminowe strategie osiągnięcia zerowej emisji netto do końca przyszłego roku. W dokumencie wezwano również kraje do przyspieszenia wycofywania węgla i subsydiów dla paliw kopalnych.

W projekcie porozumienia zaproponowano coroczny okrągły stół na szczeblu ministrów poświęcony celom klimatycznym przed 2030 r. Miałby on zostać zainaugurowany podczas przyszłorocznej konferencji COP, która prawdopodobnie odbędzie się w Egipcie. Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie celów do 2030 r., w porozumieniu poproszono sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o zwołanie na 2023 r. spotkania światowych przywódców w celu rozważenia, w jakim stopniu realizowane są wysiłki państw.

Dokument mówi, że kraje najbardziej narażone na skutki globalnego ocieplenia muszą otrzymać większą pomoc finansową, aby poradzić sobie z nimi.

Jednak naukowcy ostrzegają, że utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 st. C wobec poziomu sprzed początku epoki przemysłowej wymaga globalnego ograniczenia emisji o 45 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy stulecia, stąd też, jak argumentują, nacisk powinien być położony na działania w najbliższych latach, a nie długoterminowe.

Aktywiści klimatyczni wytykają brak konkretnych celów

Dlatego też aktywiści klimatyczni uważają, że zawarte w projekcie deklaracji zapisy są niewystarczające. Wskazują np. że we fragmencie na temat odchodzenia od węgla nie ma żadnych konkretnych dat ani celów w tej kwestii.

"Ten projekt umowy nie jest planem rozwiązania kryzysu klimatycznego, to porozumienie, że wszyscy razem będziemy trzymać kciuki i mieć nadzieję na najlepsze" - powiedziała Jennifer Morgan z Greenpeace International. "W sytuacji, gdy świat nadal znajduje się na drodze do niebezpiecznego globalnego ocieplenia, konieczne jest, aby ministrowie pracowali nad jasnym planem zlikwidowania luki w ambicjach do 2030 r. oraz ram czasowych, w jakich ma to nastąpić. Jasne jest, że jest jeszcze więcej do zrobienia, a negocjatorzy muszą poprawić te obszary tekstu, które są nadal słabe. To musi być podłoga, a nie sufit" - uważa z kolei Manuel Pulgar-Vidal z WWF.

W środę do Glasgow powrócił brytyjski premier Boris Johnson, który ma nadzieję w ten sposób skłonić negocjatorów do bardziej intensywnych wysiłków w ostatnich dniach COP26. Konferencja ma potrwać do piątku.