COP26: Przybyły na konferencję klimatyczną ONZ burmistrz Los Angeles zakażony koronawirusem

U burmistrza Los Angeles Erika Garcettiego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowano w środę na oficjalnym profilu włodarza na Twitterze. Test przeprowadzano po przybyciu Garcettiego do Glasgow w Szkocji na szczyt klimatyczny COP26.

"(Burmistrz) czuje się dobrze i obecnie przechodzi kwarantannę w swoim pokoju hotelowym. Jest w pełni zaszczepiony" - poinformowano na koncie Garcettiego na Twitterze.

W wiadomości nie sprecyzowano, w jakim hotelu znajduje się burmistrz, jednak jego rzecznik Alex Comisar potwierdził, że Garcetti jest już w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Administracja burmistrza nie podała żadnych innych szczegółów dotyczących zdarzenia - poinformowała AP.

W ramach szczytu klimatycznego COP26 odbywają się również spotkania grupy burmistrzów i prezydentów największych miast z tzw. grupy C40 Cities. Organizacja ta, to sieć 97 największych miast na świecie, która służy działaniom na rzecz klimatu. Jednym z miast członkowskich C40 Cities jest Warszawa.

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Tegoroczna konferencja, która odbywa się w Glasgow w Wielkiej Brytanii, rozpoczęła się w niedzielę 31 października i potrwa do 12 listopada br.