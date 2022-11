COP27: Premier Włoch: trzeba kontynuować słuszne przemiany w obronie klimatu

Premier Włoch Giorgia Meloni w wystąpieniu na szczycie COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie w poniedziałek oświadczyła, że należy kontynuować jako słuszne przemiany w obronie klimatu. "Jesteśmy w decydującym momencie walki ze zmianami klimatycznymi, a w ostatnich miesiącach doświadczyliśmy dramatycznych skutków w wielu regionach planety" - mówiła.

Nowa szefowa włoskiego rządu podkreśliła w przemówieniu: "Jesteśmy wezwani do tego, by zrobić więcej i szybciej, by chronić klimat".

"Włochy - zapewniła - mają mocne przekonanie co do zobowiązania dotyczącego dekarbonizacji, zgodnie z celami paryskiej konferencji COP".

"Musimy rozwijać energię dywersyfikując ją w ścisłej współpracy z państwami afrykańskimi" - stwierdziła.

Meloni wyraziła przekonanie, że należy "umieścić osoby w centrum" podejmowanych działań i "połączyć zrównoważony rozwój środowiska z gospodarczym i społecznym".

Premier zapewniła, że Włochy zrobią to, co do nich należy w ramach działań na rzecz obrony klimatu.

Jak wskazała, potrzebne są "słuszne przemiany energetyczne".

"Wiemy, jakie są katastrofy klimatyczne, widzieliśmy to" - mówiła. Wymieniła następnie w tym kontekście Europę, Pakistan i tzw. róg Afryki.

Włoska premier położyła nacisk na to, że walka ze zmianami klimatycznymi musi być "wspólnym wysiłkiem".

Mówiąc o zaangażowaniu Włoch poinformowała, że jej kraj zwiększył prawie trzykrotnie swoje nakłady na tę walkę przeznaczając 1,4 mld dolarów w ciągu pięciu lat.

Sylwia Wysocka