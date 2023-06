Coraz bliżej umowy o wolnym handlu między Unią a Mercosurem

Umowa Unii Europejskiej o wolnym handlu z Mercosurem jest bliżej niż kiedykolwiek. Jednak czas na porozumienie jest ograniczony, bo w październiku mają się odbyć wybory prezydenckie w Argentynie, a w czerwcu przyszłego roku do Parlamentu Europejskiego.

Mercosur to ustanowiony w 1991 roku Wspólny Rynek Południa zrzeszający Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj oraz jako kraje stowarzyszone; Boliwię, Chile, Kolumbię, Ekwador, Gujanę, Peru i Surinam.

Zadaniami Mercosuru jest wzmocnienie współpracy gospodarczej w regionie. Organizacja obecnie jest największą strefą wolnego handlu w Ameryce Południowej.

Negocjacje między Unią Europejską a Mercosurem w sprawie ustanowienia strefy wolnego handlu trwały od 2000 roku zakończyły się w 2019 roku, jednak nie udało się ostatecznie zawrzeć porozumienia. Teraz jest realna szansa na sukces, chociaż jak zawsze istnieją przeszkody.

Unia Europejska jest drugim, największym partnerem handlowym krajów Mercosur po Chinach. W 2021 roku wszystkie dobra wyeksportowane do krajów Mercosur przez UE były warte 45 miliardów dolarów, a Mercosur wyeksportował do UE towary za 43 mld euro.

Umowa o wolnym handlu z UE ma ułatwić krajom Ameryki Południowej sprzedaż mięsa i przetworzonej żywności, w zamian za lepszy dostęp firm unijnych do sektorów motoryzacyjnego, farmaceutycznego, chemicznego i tekstylnego w krajach Mercosuru. Producenci z branży rolniczej z krajów Ameryki Południowej otrzymają lepszy dostęp do rynku unijnego, ale będą również musieli zaoferować możliwości eksportowe krajom UE.

Unia chce szybkich postępów w sprawie ratyfikowania umowy o wolnym handlu z Mercosurem

Dziś relacje między Unią Europejską a Mercosurem są nieco łatwiejsze niż były w ostatnich latach. Pandemia oraz atak Rosji na Ukrainę uświadomiły obydwu stronom, że potrzebna jest dywersyfiacja łańcuchów dostaw, żeby zapobiegać globalnym ryzykom.

Pod koniec stycznia niemiecki kanclerz Olaf Scholz odwiedził stolicę Brazylii Brasilię, gdzie spotkał się nowym prezydentem kraju Ignaciem Lulą da Silvą. Szef niemieckiego rządu oświadczył, że obydwie stolice - Berlin i Brasilia - chcą szybkich postępów, które doprowadzą do zawarcia ostatecznego porozumienia.

W podobnym tonie wypowiadał się Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. stabilności finansowej, usług i unii rynków kapitałowych, zapewniając, że obydwie strony pracują intensywnie nad osiągnięciem porozumienia. Z pewnością więcej dowiemy się po szczycie UE i krajów Ameryki Łacińskiej, który ma odbyć się w dniach 17-18 lipca 2023 roku.

Klimat i Amazonia mogą spowolnić podpisanie porozumienia

Także unijny komisarz ds. klimatu Frans Timmermans naciska, by jak najszybciej osiągnąć porozumienie. Jednak jednym z warunków ma być między innymi zakończenie deforestacji Amazonii w Brazylii. Jednak prócz tego mówi się o załączeniu do porozumienia prawnie wiążącego dokumentu, który będzie wymagać wobec rynków Mercosuru konkretnej interpretacji polityki klimatycznej, co może znowu wydłużyć cały proces.

Aktywiści klimatyczni i partia Zielonych zasiadająca w Parlamencie Europejskim zdecydowanie naciskają, by porozumienie zostało renegocjowane, tak by ujmowało kwestię zrównoważonego rozwoju oraz ochrony lasów.

Z kolei Komisja Europejska chce przyspieszenia ratyfikacji i nie wydaje się skłonna ująć w dokumencie potencjalnych sankcji, które byłyby efektem nieprzestrzegania zobowiązań krajów Mercosuru dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych. Jednak wówczas może dojść do zdecydowanego sprzeciwu aktywistów i społeczeństwa.

Inną przeszkodą mogą być protekcjonistyczne zapędy samych krajów Mercosuru, głównie Argentyny i Brazylii wobec swoich rynków. Przeszkody nie powinna stanowić Francja, której prezydencja w UE się zakończyła i która wcześniej była niechętna porozumieniu, bo obawiała się jego negatywnego wpływu na swój sektor rolnictwa.

Z kolei Szwedzi, którzy objęli teraz prezydencję są zdecydowanymi entuzjastami wszelkiego rodzaju porozumień ze stronami trzecimi, do jego osiągnięcia tradycyjnie już będzie też zagrzewać Hiszpania, która była i jest unijnym liderem, jeżeli chodzi o promocję pogłębiania relacji między UE a krajami Ameryki Południowej.