Coraz lepsze prognozy dla globalnego wzrostu PKB

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła we wtorek tegoroczną prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 1,4 p.p. do 5,6 proc. Według głównego ekonomisty to zasługa wartego 2 biliony USD programu wsparcia gospodarki USA Joe Bidena.

OECD prognozuje obecnie, że światowa gospodarka w 2021 r. wzrośnie o 5,6 proc. podczas gdy w listopadzie organizacja przewidywała 4,2 proc. wzrost.

Jak powiedział dziennikowi "Financial Times" główny ekonomista OECD Laurence Boone, rewizja prognozy to głównie zasługa dwóch czynników: szybkich postępów w szczepieniu przeciwko Covid-19 oraz wartego prawie 2 bln USD programu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki, która wkrótce zostanie uchwalona przez Kongres.

Ustawa, przewidująca m.in. wysłanie 1,4 tys. dol. większości Amerykanów oraz 3 tys. na każde dziecko, ma zwiększyć światowy wzrost PKB o ponad 1 p.p., zaś amerykańskie PKB o prawie 4 p.p. Co ciekawe, wydatki amerykańskiego rządu mają mieć także pozytywny efekt na inne kraje: Kanadę (dodatkowe 1,7 p.p.), Meksyk (0,8), a także Wielką Brytanię, Chiny i strefę euro (wszystkie ok. 0,5 p.p.).

Według Boone'a, efekt w Europie byłby większy, gdyby nie stosunkowo powolne tempo szczepień.

"Europa nie robi wystarczająco dużo ws. szczepień. Państwa wspierają swoje gospodarki i to jest bardzo mile widziane, ale zanim zdecydują się na dodatkową stymulację, powinny przyspieszyć szczepienia i otworzyć gospodarki" - stwierdził ekspert.