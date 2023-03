Coraz mniej mieszkańców zadowolonych z życia w Paryżu

Coraz mniej paryżan jest zadowolonych z życia w stolicy Francji - wynika z sondażu Ifop-Fiducial dla dziennika „Le Figaro” i Sud Radio. Poparcia dla socjalistycznej mer Paryża Anne Hidalgo nie zwiększają strajki pracowników komunalnych miasta przeciwko reformie emerytalnej.

Jak pokazuje sondaż, co prawda 77 proc. mieszkańców Paryża jest wciąż zadowolonych z życia w stolicy, jednak w porównaniu z 2018 rokiem jest to spadek o 11 pkt. proc. Jeszcze wyraźniejszy spadek widać wśród tych, którzy są "bardzo zadowoleni" z życia w Paryżu: w 2011 roku było to 41 proc. mieszkańców, podczas gdy obecnie jest to jedynie 26 proc.

Około 30 proc. mieszkańców centrum Paryża, ale także innych okręgów, deklaruje niezadowolenie z codziennego życia w stolicy. Jak zauważa "Le Figaro", niezadowolenie z zarządzania miastem przez mer Hidalgo widać również w tych okręgach miejskich (fr. arrondissements), w których rządzi lewica.

W 2011 roku 50 proc. badanych uważało, że Paryż rozwija się "raczej dobrze"; obecnie jest to jedynie 19 proc. Odsetek tych, którzy uważają, że rozwija się "raczej źle" wynosi 59 proc. w porównaniu do 36 proc. w 2011 roku. Tylko jedna trzecia badanych uważa, że miasto stało się piękniejsze.

Ponadto 68 proc. paryżan ocenia negatywnie wyniki walki z zanieczyszczeniami i zmianami klimatu, czyli o 11 pkt. proc. mniej niż za rządów poprzedniego socjalistycznego mera Bertranda Delanoe w latach 2001-2014.

W ostatnim czasie Hidalgo była krytykowała m.in. za to, że na ulicach Paryża zalegają stosy śmieci w wyniku strajku pracowników komunalnych przeciwko rządowej reformie emerytalnej. Lewicowa mer wspiera protestujących twierdząc, że tak naprawdę winnym całej sytuacji jest rząd Francji.

Kolejne wybory samorządowe we Francji odbędą się w 2026 roku.