Coraz większe zamieszanie wokół Kaliningradu

Litwa podjęła decyzję o wprowadzeniu częściowego zakazu tranzytu szeregu towarów pomiędzy Federacją Rosyjska a Obwodem Kaliningradzkim. Od 10 lipca tego roku będzie wstrzymany zostanie transport cementu, wyrobów stalowych i alkoholu, od 10 sierpnia węgla kamiennego i innych surowców mineralnych, a od 5 grudnia także ropy naftowej i paliw. Strona rosyjska domaga się wyjaśnień i natychmiastowego odwołania decyzji

Litwa podjęła decyzję o ograniczeniu tranzytu towarów z Federacji Rosyjskiej do Kaliningradu.

Litewski charge d'affaires został wezwany do rosyjskiego MSZ.

Czy Polska podejmie podobne działania? Na razie ciężarówki z Polski ciągle jeżdżą.

Rząd litewski w nocie przesłanej do władz administracyjnych Obwodu Kaliningradzkiego przekazał, że w ciągu najbliższych dni zablokowany zostanie tranzyt towarów z Federacji Rosyjskiej. Obejmie to kolejno od 10 lipca wyroby stalowe i metale żelazne oraz materiały budowlane w tym cement, a także alkohol. Następnie od 10 sierpnia sankcjami objęty zostanie transport węgla kamiennego i innych surowców mineralnych, a od 5 grudnia tego roku ropa naftowa, paliwa i produkty ropopochodne.

- To decyzja naprawdę bezprecedensowa. Jest to pogwałcenie norm międzynarodowych. Rozumiemy, że jest to związane z odpowiednia decyzją Unii europejskiej o nałożeniu sankcji na tranzyt. Uważamy, że to nielegalne. Sytuacja, w tym zakresie, jest więcej niż poważna. Wymaga ona dogłębnej analizy zanim będzie można sformułować jakiekolwiek działania i decyzje. W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona dogłębna analiza- powiedział rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Gubernator Obwodu Anton Alichmanow szacuje, że wprowadzone zakazy w tranzycie dotkną 40-50 procent zaopatrzenia, które realizowane było drogą kolejową od rosyjskich dostawców. Transporty docierały koleją przez Białoruś i Litwę w oparciu o umowy międzyrządowe. Między innymi na tej podstawie kursowały także międzynarodowe połączenia pasażerskie z Kaliningradu do rosyjskich miast.

W przypadku Polski strona rosyjskie niemal nie realizowała żadnych dostaw tranzytowych przez nasze terytorium.

W ramach unijnych sankcji nałożonych za inwazję wojsk rosyjskich w Ukrainie zakaz wymiany handlowej z Rosją i Białorusią nie dotyczy Obwodu Kaliningradzkiego. Przynajmniej w odniesieniu do wymiany handlowej realizowanej bezpośrednio z państwami Unii Europejskiej i w odniesieniu do ustalonej listy towarów.

Wszystkie towary nie mogą być transportowane przez Polskę

- Wszystkie towary objęte unijnymi sankcjami nałożonymi na Rosję nie mogą być transportowane przez teren Polski. Jednak ruch na granicy z Obwodem Kaliningradzkim odbywa się w przypadku samochodów zarejestrowanych na tamtym terytorium, które przewożą na przykład owoce, warzywa czy inne artykuły spożywcze - powiedziała WNP.PL Anita Wielanek z Krajowej Administracji Skarbowej.

Rosyjski MSZ w trybie pilnym wezwał na rozmowę litewskiego charge d'affaires w Moskwie i przekazał mu notę protestacyjną w związku z zaistniałą sytuacją.

- Jeśli tranzyt ładunków pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim, a resztą Federacji Rosyjskiej przez Litwę nie zostanie wkrótce przywrócony Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych - czytamy w oświadczeniu MSZ

Równocześnie strona litewska odniosła się do tych uwag. - Uważamy, że zakaz tranzytu przez Litwę wyrobów stalowych i metali żelaznych nie jest decyzją Litwy tylko Unii Europejskiej - powiedział minister spraw zagranicznych Gabrelius Landsbergis.

Otwarta pozostaje kwestia czy w obliczu poważnego napięcia w dwustronnych stosunkach litewsko-rosyjskich w sprawą zaangażuje się dyplomacja unijna.