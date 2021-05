Correy Speck, który uratował polskiego żołnierza w Afganistanie, przyjęty do stowarzyszenie polskich weteranów

Amerykański sierżant Correy Speck we wrześniu 2009 roku w Afganistanie w potyczce z Talibami ocalił przed śmiercią rannego Marcina Kulasa. W czwartek został przyjęty w poczet Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w Ameryce.

"Czuje się ogromnie uhonorowany i niezwykle onieśmielony zaszczytem zaproszenia mnie, żebym stał się częścią tej organizacji. Jestem bliżej Polaków i nie tylko mojego nowego brata Marcina Kulasa, którego uratowałem. Jest to ogromny zaszczyt i podzielę się z nim moja rodziną" - powiedział w rozmowie z PAP Speck.

Przypomniał m.in., że kiedy w Afganistanie jego 14-osobowy oddział znalazł się w pułapce, okrążony przez Talibów, czuli się oni przytłoczeni. Pospieszyli im wówczas z pomocą polscy żołnierze, którymi dowodził plutonowy Kulas. Speck zwrócił uwagę, że wielu z Polaków doznało w tej walce poważnych obrażeń, a jeden poległ.

Ponieważ zauważył, że Kulas jest ranny, udzielił mu pierwszej pomocy i wyniósł w bezpieczne miejsce.

"Marcin dzwoni do mnie każdego roku 10 września z podziękowaniem za to, co wtedy zrobiłem. Opowiada mi, co u niego słychać, jak się czuje rodzina, dzieci. Powtarza jak bardzo jest wdzięczny za uratowanie mu życia. Uważa ten dzień, za dzień swoich ponownych narodzin" - dodał sierżant Speck.

Podczas uroczystości, która miała miejsce w polskim konsulacie generalnym w Nowym Jorku, naczelny komendant SWAP Tadeusz Antoniak wręczył Amerykaninowi legitymację stowarzyszenia.

Speck otrzymał także od Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego honorowy ryngraf. Swoją symboliką nawiązuje on do pomnika Żołnierzy Wyklętych w Amerykańskiej Częstochowie, odsłoniętego w roku 2016 przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W oświadczeniu przesłanym PAP stowarzyszenie podkreśla, że przyjmuje w swoje szeregi bohatera Polski i USA, który dołącza do grona takich bohaterów jak gen. Tadeusz Kościuszko, gen. Kazimierz Puławski, gen. Ryszard Kukliński oraz sierżant Michael Ollis, którzy walczyli za Wolność Waszą i Naszą.

Sierżant sztabowy Ollis ocalił w 2013 roku w Afganistanie życie polskiego porucznika Karola Cierpicy, osłaniając go własnym ciałem przed zamachowcem. Amerykanin zginął na miejscu.

"Jesteśmy dumni, że Correy jest członkiem SWAP" - głosi oświadczenie stowarzyszenia.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski