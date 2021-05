"Corriere della Sera": władze Białorusi dokonały zamachu, Europa musi działać

Zmuszenie przez władze Białorusi załogi samolotu do lądowania w Mińsku i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza było "państwowym zamachem", na który Europa musi reagować, oburzenie już nie wystarcza - uważa włoski pisarz Roberto Saviano.

W komentarzu opublikowanym we wtorek w dzienniku "Corriere della Sera" pisarz i publicysta odniósł się do incydentu, gdy władze Białorusi zmusiły do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot przewoźnika Ryanair i zatrzymały dziennikarza i blogera.

"Tak długo, jak dyktator może postanowić porwać samolot, by uciszyć tego, kto przeciwko niemu protestuje, nikt z nas nie będzie bezpieczny"- stwierdził Saviano pisząc o prezydencie Alaksandrze Łukaszence.

"Jesteśmy- dodał- w miejscu, z którego nie ma już odwrotu. Europa musi działać przeciwko nadużyciom Łukaszenki; działać, a nie tylko wyrażać oburzenie".

Autor bestsellerowej "Gomorry" podkreślił zwracając się do czytelników największej włoskiej gazety: "Jeśli do tego momentu uważaliście, że to co dzieje się na Białorusi, jest daleko, zachęcam was do innego spojrzenia".

"Łukaszenka jest dla Europy zagrożeniem na równi z tym, kto dokonał ataków terrorystycznych ze szkodą dla społeczności"- ostrzegł.

Saviano zaznaczył, że "w Europie nie chcemy ulegać terrorowi i paraliżowi".

Uprowadzenie samolotu nazwał "aktem zastraszenia, antydemokratycznym i gwałtownym ze strony polityka zepsutego, szefa piramidy władzy, który nie ma już żadnej legitymizacji".

"W niedzielę 23 maja cała Europa - a nie tylko pasażerowie porwanego samolotu i aresztowani działacze - padła ofiarą zamachu terrorystycznego ze strony państwa"- ocenił publicysta.

Było to według niego "mocne przesłanie Łukaszenki do Europy: +by zachować moje przywileje jestem gotowy na wszystko+".

"Europa musi wysadzić z siodła prezydenta- zamachowca, który próbuje zmienić stan rzeczy. To jest czyn obowiązkowy"- napisał Saviano. Jak zaznaczył, życie Pratasiewicza na Białorusi jest zagrożone.

Przypomniał wypowiedzi europejskich polityków, którzy grożą Białorusi konsekwencjami lub domagają się wyjaśnień od Mińska.

"Ale jeśli te stwierdzenia pozostaną tylko słowami, będziemy musieli przyzwyczaić się do tego, że będziemy żyć zastraszani. Musimy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy zdani na łaskę satrapów, którzy nie chcą pogodzić się z przegraną w wyborach i od porażki wolą wojnę domową"- ostrzegł komentator.

Europa jego zdaniem nie ma wyjścia i musi szybko przystąpić do działania, bo "Łukaszenka posługując się myśliwcem Mig-29, by eskortować i porwać cywilny samolot, dokonał aktu wojennego" przeciwko niej.

"Niech zjednoczona Europa interweniuje by wesprzeć naród białoruski, w obronie wolności, by bronić obywateli europejskich i każdego, kto znajdzie się na europejskiej ziemi i - jak 171 pasażerów samolotu Ryanair - jest na łasce władzy, która nie ma już nic z legalności i szuka jej do skutku w przemocy, terrorze i groźbach państwowych"- tym apelem kończy się komentarz Roberto Saviano we włoskiej gazecie.

