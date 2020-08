Covid, brexit, wojna handlowa - rosną problemy inwestorów zagranicznych

W perspektywie międzynarodowej oprócz problemów wywoływanych przez COVID-19 szczególnie groźne są dwie sprawy: brexit i wojna handlowa. - Termin faktycznego brexitu zbliża się milowymi krokami, a umowy nie widać. Dla przedsiębiorców stanowi to poważne zagrożenie. Z kolei wojna handlowa na poziomie globalnym jest terminem niemalże abstrakcyjnym, ale na poziomie biznesu to konkretne pieniądze - mówi Weronika Achramowicz, partner w kancelarii Baker McKenzie.

Oczywiście, są w niej bitwy, które z punku widzenia wolnego handlu, można uznać za sukces. Niedawno Unia Europejska ogłosiła zawarcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi zapewniającego preferencyjne stawki celne na określone typy produktów. Jest to pierwsza taka obniżka od ponad dwóch dekad. Międzynarodowe relacje handlowe są więc wielowektorowe, ale stan napięcia między państwami jest cały czas obecny, a zjawisko protekcjonizmu państwowego wręcz narasta.- Na przykład w postaci nowych mechanizmów kontroli inwestycji.Zdecydowano się na to również w Polsce. Na fali antycovidowej wprowadzono, na dwa lata, przepisy o kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorach uznanych za strategiczne.W maju rozmawialiśmy o tym, jako o zjawisku potencjalnie niepokojącym. Dziś zaryzykuję tezę, że to miecz obosieczny. Podobną legislację przeprowadzono nie tylko w Polsce czy Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, ale także poza nią, w Kanadzie, Japonii, Hongkongu, Indiach. Mechanizmy kontroli inwestycji funkcjonują też w Stanach Zjednoczonych, czy w Rosji. Rykoszetem może to uderzyć w polskich przedsiębiorców, tych energicznych, mających zapasy finansowe, odważnie myślących o przyszłości. Tym bardziej, że nie wszystkie branże zostały pandemią dotknięte negatywnie. Dla niektórych, na przykład spółek z sektora farmaceutycznego, jest to okres prosperity. Paradoksalnie, właśnie je objął monitoring inwestycji bezpośrednich. W niektórych krajach kontrola obejmuje wszystkie inwestycje w danej branży, także okoliczność, że inwestor jest z Unii Europejskiej nie zawsze wyłączy obowiązek uzyskania zgody.To dodatkowa bariera, którą oczywiście można pokonać, ale przeszkadza w myśleniu o ekspansji zagranicznej, wyjściu bezpośrednim do innych krajów.Co ciekawe, wprowadzanie przepisów o kontroli inwestycji inspirowane było przez Unię Europejską, która zamierzała ograniczyć napływ azjatyckich inwestorów niezależnie od Covidu. Tymczasem z raportu Baker McKenzie i Rhodium Group, który publikujemy na początku każdego roku, wynika, że wartość chińskich inwestycji w Europie spada, w 2019 osiągając najniższy od 9 lat poziom. Myślę, że raport za 2020 może potwierdzić dalszą tendencję spadkową.W Polsce "covidowa" procedura monitoringu obwiązuje od 24 lipca i jeszcze nie słyszałam o takim przypadku.Udzielać zgód lub blokować inwestycje ma Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z natury rzeczy to podmiot, który stara się zachować konkurencyjność rynku, uwzględniając różne aspekty koncentracji przedsiębiorstw, także pozytywne. Ufam więc, że nowe przepisy nie zablokują możliwości pozyskiwania inwestorów zagranicznych dla polskich przedsiębiorstw.De facto na cenzurowanym znalazły się fundusze czy inwestorzy z Chin, Rosji i Bliskiego Wschodu. Nasza regulacja nie objęła państw unijnych i OECD. Dzięki temu, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będzie ona miała przywilej inwestowania w polskie przedsiębiorstwa bez dodatkowego monitoringu. Na „białą listę inwestorów” dostały się także Japonia, USA czy Kanada.Przypadki zablokowania inwestycji w innych krajach to na przykład Francja, która skorzystała z nowych przepisów, aby zakazać przejęcia rodzimego Photonis przez amerykańską Teledyne. Mówiło się też, że wprowadzenie mechanizmów kontroli przez Niemcy było spowodowane chęcią "zatrzymania dla kraju" CureVac, niemieckiej spółki farmaceutycznej opracowującej szczepionkę na COVID-19.- Nie postawiłabym aż tak odważnej tezy. Świat nadal jest systemem naczyń połączonych. Bardzo dobrze widać to na przykładzie Szwecji, która znalazła się na celowniku zarówno ekonomistów, jak i epidemiologów. Wszyscy chcą poznać odpowiedź na pytanie, czy podjęła słuszną decyzję, nie wprowadzając lockdownu. Wyniki gospodarcze tego kraju są tylko umiarkowanie dobre. Szwedzi poradzili sobie lepiej niż państwa „mocno zamknięte”, ale nie aż tak dobrze, jak można by tego sobie życzyć. Szwecja, będąca swego rodzaju hubem wymiany handlowej i finansowej, została pośrednio dotknięta lockdownem wprowadzonym przez innych.W handlu międzynarodowym następuje jednak pewna zmiana: regionalizacja i dywersyfikacja dostawców, przegrupowanie się, zarówno jeśli chodzi o system dystrybucji, jak i sourcingu. Widzę to z perspektywy naszej kancelarii Baker McKenzie, pomagając klientom w przeprowadzaniu tych reorganizacji. To trend, który występował już wcześniej, a COVID go unaocznił.- Wspieramy taki proces, ale nie mogę podać nazwy firmy, bo transakcja właśnie przebiega.W tym jest zresztą szansa dla Polski i naszego regionu. Duże korporacje będą coraz częściej podejmować decyzję o wyjściu z Chin lub o otwarciu dodatkowej działalności w innych miejscach, żeby zapewnić sobie ciągłość łańcucha dostaw i uodpornić się nie tylko na lokalne lockdowny, ale też na ryzyka związane transportem czy taryfami celnymi.Cieszę się, że dzięki temu polska gospodarka może udanie wyjść z zakrętu, na którym się teraz znalazła.Ciekawym przykładem jest też Japonia, która uruchomiła oficjalny rządowy program wsparcia dla przedsiębiorców chcących relokować swoje fabryki z Chin z powrotem do Japonii lub państw trzecich regionu. Na relokację zdecydowało się kilkadziesiąt podmiotów, w tym producenci maseczek ochronnych i innych wyrobów medycznych - np. Iris Ohyama, Sharp, Shionogi, Terumo.Czytaj więcej: Najnowsze dane o handlu zagranicznym - Te dane dużo mówią o ogólnym światowym spowolnieniu ekonomicznym a nie o indywidualnym problemie Polski. Myślę, że naszą sytuację należy postrzegać w szerszym kontekście, choć oczywiście liczby pokazują niepokojący trend.Rozmawiał: