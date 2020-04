Cuomo zapowiada testy dla pracowników komunikacji miejskiej

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo podczas środowej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie testów serologicznych dla pracowników komunikacji miejskiej , którzy odpowiadają min. za przewóz personelu medycznego.

Podczas konferencji prasowej poświęconej epidemii koronawirusa Cuomo wyliczył, że stan wykonuje do 30 tys. testów na przeciwciała dziennie. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, dodał. Zwrócił też uwagę na konieczność poddania tym badaniom załóg Miejskiego Zarządu Komunikacji w Nowym Jorku (MTA). Uznał to za bardzo pilne, ponieważ dowożą codziennie niezbędnych dla funkcjonowania miasta i stanu pracowników, w tym służby medyczne.

Ze wstępnych badań serologicznych wynika, że u 17,1 proc. strażaków oraz techników medycznych (EMT) i 10,5 proc. policjantów w mieście wykryto przeciwciała COVID-19. Średnia w północnej części stanu wynosiła około 18 proc.

Gubernator kolejny raz powrócił do budzącej wiele emocji sytuacji w podległym MTA nowojorskim metrze. W lokalnej prasie nie brak zdjęć pokazujących leżących w wagonach bezdomnych. Często je zanieczyszczają i zagracają.

Cuomo nie chce, aby najbardziej zaangażowani w batalię z wirusem pracownicy narażeni byli na takie codzienne dojazdy. Wezwał MTA do opracowania planu dezynfekcji każdego pociągu i autobusu co 24 godziny, w porównaniu z 72 godzinami obecnie.

Wydał także rozporządzenie wykonawcze umożliwiające w niektórych szpitalach w stanie przeprowadzanie zaplanowanych wcześniej płatnych operacji. Jest to dla nich źródłem dochodu, uzasadnił.

"Anulowaliśmy wszystkie operacje planowe, dla zwiększenia liczby łóżek w szpitalach. (…) Więc na obszarach, które nie boją się już przypływu Covid, pozwolimy na wznowienie planowanych operacji. Dotyczy to przede wszystkim hrabstw na północy stanu" - wyjaśnił Cuomo.

Apelował ponowie o dodatkowe fundusze federalne dla stanu na walkę z SARS-Cov-2.

"Jeśli ludzkie cierpienie i śmierć nie wstrząsną od wewnątrz waszyngtońskimi politykami, co tego dokona?" - pytał gubernator.

Cytując w środę statystyki podał, że w ciągu minionych 24 godzin w całym stanie zmarły z powodu koronawirusa 330 osoby w zestawieniu z 335 poprzedniej doby.

Liczba zgonów zmniejszyła się o ponad połowę od początku kwietnia, kiedy to umierało prawie 800 chorych dziennie.

Od czasu wybuchu epidemii w stanie odnotowano łącznie 17 968 ofiar śmiertelnych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski