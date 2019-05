Cyfrowa gospodarka. Stajemy przed wielkim dylematem: chronić czy udostępniać

Być twierdzą w cyfrowym świecie i tracić szanse rozwojowe? Udostępnić dane ryzykując poddanie się kontroli Wielkiego Brata? Czy państwo ma chronić naszą prywatność, czy raczej bezpieczeństwo? To dylematy Europy. Ich kontekst tworzy globalna polityka i biliony handlowych obrotów.

Minione dekady przyzwyczaiły nas do tego, że najlepszym sposobem na zwiększenie wymiany towarów i usług jest znoszenie barier handlowych. Otwieranie rynków miało sprzyjać nie tylko wzrostowi gospodarczemu, ale i wyrównywaniu szans rozwojowych. Protekcjonizm, dla odmiany, był tego zaprzeczeniem.

Gospodarka cyfrowa wydaje się jednak kierować inną logiką. Przynosi bowiem trzy wykluczające się nawzajem postulaty: wolność gospodarczą, ochronę prywatności oraz interesy bezpieczeństwa państwa. Znalezienie „złotego środka”, który równoważyłby te sprzeczne elementy w skali globalnej może okazać się niemożliwe.



Internet już dawno przestał służyć wyłącznie do komunikacji. Stał się platformą napędzającą globalną wymianę handlową towarów i usług. Według raportu Instytut McKinseya wolumen przepływu danych w świecie rośnie szybciej niż przepływy handlowe czy finansowe. W latach 2005-2014 był to wzrost 45-krotny. W 2015 r. globalna wymiana towarowa za pomocą internetu sięgnęła 2,2 bln dolarów. BCG szacuje z kolei wpływ internetu na globalną gospodarkę na 4,2 biliona dolarów w samym tylko 2016 r.



Ta rewolucja nie byłaby możliwa bez rosnącego dostępu firm do sieci.