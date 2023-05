Cypr: Marszałek Witek do cypryjskich parlamentarzystów: kluczowa jest dalsza jedność we wspieraniu Ukrainy

Razem możemy obronić pokój i zadbać o bezpieczną przyszłość naszą i przyszłych pokoleń; kluczowa jest dalsza jedność we wspieraniu Ukrainy; bo nie jest to wojna regionalna, ale wojna zagrażająca bezpieczeństwu Europy i świata - powiedziała w czwartek marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek w parlamencie Cypru.

Marszałek Sejmu od wtorku przebywa z wizytą na Cyprze; m.in. spotkała się z przewodniczącą cypryjskiego parlamentu Annitą Demetriou, szefem MSW Cypru Constantinosem Ioannou oraz głową cypryjskiego Kościoła prawosławnego arcybiskupem Georgiosem. Ostatnim punktem wizyty było wystąpienie marszałek Witek przed cypryjskim parlamentem w czwartek.

Marszałek podziękowała cypryjskim parlamentarzystom za postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak przypomniała, już kilka godzin po rozpoczęciu inwazji cypryjska Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję, potępiającą rosyjski atak i wyrażającą poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w międzynarodowo uznanych granicach.

"Stare przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Oba nasze kraje, UE i cały wolny świat od prawie 450 dni udowadniają, że są prawdziwymi przyjaciółmi Ukrainy. Oczywiście wszyscy ponosimy koszty tej wojny, ale takie wartości jak solidarność i wolność nie mają swojej ceny" - powiedziała Witek. Podkreśliła, że polski Sejm aktywnie angażuje się we wszystkie inicjatywy wspierające Ukrainę, m.in. podjął 11 uchwał wyrażających poparcie dla Ukrainy i sprzeciwiających się rosyjskim działaniom.

"Poprzez szereg spotkań z przedstawicielami innych państw staramy się utrzymywać na międzynarodowej agendzie kwestie agresji rosyjskiej i poszukiwać efektywnych sposobów wsparcia Ukrainy. Właśnie dlatego tak bardzo cieszy mnie aktywna współpraca parlamentów Polski i Cypru na rzecz Ukrainy, którą widać zarówno w kontaktach dwustronnych, jak i w angażowaniu się w wielostronne formaty współpracy" - dodała, wskazując m.in. na szczyt formatu Platformy Krymskiej w Zagrzebiu w październiku ubiegłego roku.

Marszałek Sejmu wyraził też wdzięczność stronie cypryjskiej za wspieranie zainicjowanego przez nią formatu kobiet przewodniczących parlamentów państw UE, który powstał w ubiegłym roku, by m.in. wesprzeć uchodźczynie z Ukrainy. Zwróciła uwagę, że także Cypr wziął udział w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy - w szczytowy momencie było ich tam ponad 20 tys.

"To budzi nasze bardzo duże uznanie. (...) Doceniamy udzielaną pomoc, szczególnie gdy mamy pełną świadomość, że Cypr od kilku lat boryka się z własnymi problemami migracyjnymi. (...) Wyzwanie związane z wojennym uchodźstwem jest wspólne dla naszych państw, dlatego nie powinniśmy ustawać w wysiłkach na rzecz jego rozwiązania" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

Zwróciła też uwagę, że kluczowe jest zachowanie jednolitego stanowiska wobec dalszego wspierania Ukrainy, a także "twardego stanowiska wobec Rosji" na forum Unii Europejskiej i szerzej rozumianego Zachodu. "Będziemy stale o to zabiegać. Wojna na Ukrainie, to nie jest konflikt regionalny, ani lokalny. To jest konflikt, który zagraża bezpieczeństwu Europy i świata. Polska od wielu lat przed tym przestrzegała, ale dopiero dzisiaj wolny świat przyznaje nam rację" - powiedziała Witek.

"Przyszłość Ukrainy zdefiniuje przyszłość i bezpieczeństwo Europy - całej Europy, także Cypru. Bez wolnej Ukrainy wszystkie sprawy, które są dla nas ważne, o których dziś rozmawiamy - tak jak demokracja, powszechne poszanowanie prawa międzynarodowego i praw człowieka - zejdą na dalszy plan, jeśli nasz kontynent utraci stabilność" - oceniła marszałek Sejmu.

Zaapelowała też do cypryjskich parlamentarzystów o dalsze wsparcie i solidarność z Ukrainą, a także o "cierpliwe wyjaśnianie opinii publicznej, że mimo kosztów, które ponoszą nasi obywatele przez rosyjską agresję, dalsza pomoc dla Ukrainy oraz zachowanie dalszej jedności państw w tej kwestii jest naprawdę kluczowe".

"Razem możemy obronić pokój i zadbać o bezpieczną przyszłość naszą i przyszłych pokoleń" - oświadczyła marszałek Sejmu.