Cypr: Minister Gliński w „Politis”: pamięć o doświadczeniach przeszłości jest obowiązkiem wobec ofiar i przyszłych pokoleń

Pamięć o doświadczeniach przeszłości jest naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale i wobec przyszłych pokoleń, którym tę pamięć jesteśmy zobowiązani przekazać – napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński w artykule opublikowanym przez cypryjski dziennik „Politis”.

Autor przypomina, że 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, zrzucając bomby m.in. na szpital w Wieluniu i tym samym rozpoczynając II wojnę światową.

"Była to zarazem zapowiedź charakteru tej wojny - bezgranicznego, totalnego barbarzyństwa najeźdźców, braku elementarnego poszanowania przez nich wartości ludzkiego życia, a wręcz ustanowienia jednym z nadrzędnych celów strategicznych wojny - eksterminacji narodów stanowiących przeszkodę na drodze do budowy niemieckiej wizji nowego, totalitarnego ładu świata, ich unicestwienia, skazania na niepamięć i niesławę" - napisał prof. Gliński.

Po nieco ponad dwóch tygodniach po ataku niemieckim, 17 września 1939 roku, na terytorium wciąż broniącej się Polski wkroczyła Armia Czerwona, zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow, podpisanym pod koniec sierpnia 1939 roku - zaznaczył minister.

"Związani postanowieniami zbrodniczego paktu Ribbentrop-Mołotow sowieccy sojusznicy III Rzeszy przekroczyli swoimi wojskami granicę polskiego państwa, przynosząc inną odmianę totalitarnego porządku wraz ze stanowiącymi jego konsekwencję masowymi mordami, wywózkami i łagrami, których ofiarami stały się setki tysięcy Polaków" - dodał Gliński.

Przypominając te dwie daty szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że skłaniają one każdego roku do zadumy nad ofiarami dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego.

"Nad sześcioma milionami zamordowanych obywateli Rzeczypospolitej, eksterminacją polskich elit, złamanymi życiorysami i rozbitymi rodzinami; nad skalą zniszczeń, obróconymi w perzynę miastami na czele ze stolicą - Warszawą, nad 10 tysiącami wsi, których dotknęły różne formy represji; nad zniszczonym i skradzionym dobytkiem, w tym bezcennymi dobrami polskiej kultury, których straty szacujemy na ponad 500 000 obiektów" - dodał.

Prof. Gliński podkreślił jednak, że w czasie wojny swoje znacznie ujawniły też takie wartości, jak "odwaga, patriotyzm, zdolność do ponoszenia niebywałych poświęceń w obronie tego, co najważniejsze - ludzkiej godności i życia".

W tym kontekście minister przypomniał los rodziny Ulmów, którą w marcu 1944 roku Niemcy zamordowali za pomoc Żydom. W niedzielę 10 września w Markowej na Podkarpaciu odbyła się msza beatyfikacyjna Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci.

Gliński zaznaczył również, że w tym roku 10 września po raz pierwszy jest obchodzony Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny.

"W 1943 roku to właśnie tego dnia w wielkopolskiej Mosinie przeprowadzono aresztowania kilkudziesięciorga polskich dzieci, stanowiące ponure zwieńczenie masowej akcji represyjnej, w ramach której ujęto wiele polskich rodzin podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym" - przypomniał.

Członkowie tych rodzin zostali straceni lub uwięzieni, a większość dzieci zostało osadzonych w obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich w Łodzi przy ul. Przemysłowej, "jedynym miejscu kaźni tego typu utworzonym przez Niemców w okupowanej Europie".

"Do dziś nie znamy dokładnej liczby dzieci, które przeszły przez obóz, ani liczby jego ofiar. Po II wojnie światowej pozostałości obozu stopniowo znikały z przestrzeni publicznej, a jednocześnie zacierała się pamięć o tej zbrodni, o której dziś nawet trudno opowiadać" - podkreślił Gliński.

"Spośród sześciu milionów obywateli Rzeczypospolitej zamordowanych w okresie II wojny światowej około 40 proc. stanowiły właśnie dzieci" - zauważył polski minister.

