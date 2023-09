Cypr: MSZ: rząd gotów jest zaoferować gościnę uchodźcom z Górskiego Karabachu

Rząd Cypru gotów jest zaoferować pomoc humanitarną uchodźcom z Górskiego Karabachu, zachowa dla nich otwarty korytarz i zaoferuje im gościnę, jeśli zajdzie taka konieczność - poinformował w piątek cypryjski resort spraw zagranicznych.

"Cypr rozważa, pośród innych rozwiązań, udzielenie gościny pewnej liczbie Ormian", którzy musieli opuścić swoje domy, jest też gotów do udzielenia natychmiastowej pomocy humanitarnej - napisano w komunikacie MSZ.

Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu po ofensywie, jaką 19 września przeprowadziły wojska Azerbejdżanu, zmuszając siły separatystycznej enklawy do złożenia broni. Reuters podaje, że do piątku z Górskiego Karabachu wyjechało ponad trzy czwarte jego mieszańców.

Cypr ma historycznie bliskie związki z Armenią, a tamtejsza mniejszość ormiańska posiada swoją reprezentację w parlamencie. Ormianie od wieków osiedlali się na wyspie, jednak najwięcej uchodźców przybyło tam uciekając przed masowymi czystkami etnicznymi zorganizowanymi przez imperium osmańskie w latach I wojny światowej - pisze agencja Reutera.

W czwartek premier Armenii Nikol Paszynian zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o pomoc wobec - jak ocenił - czystek etnicznych w Górskim Karabachu. Brak działań będzie przyzwoleniem na to, co się dzieje - dodał Paszynian

"Jeśli za słowami potępienia ze strony wspólnoty międzynarodowej nie idą odpowiednie decyzje polityczne i prawne, to owo potępienie staje się aktem przyzwolenia na to, co się dzieje" - powiedział szef rządu Armenii.