Cypr: Nowe obostrzenia z powodu wzrostu liczby zachorowań na Covid-19

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem władze Cypru wprowadzają kolejne obostrzenia mające na celu powstrzymanie jego rozprzestrzeniania - ogłosił w piątek cypryjski minister zdrowia Konstantinos Ioannu.

Od 30 listopada do 13 grudnia na całym terytorium Republiki Cypryjskiej między godz. 21.00 do 5.00 będzie obowiązywać godzina policyjna. Nie będą jej musiały przestrzegać jedynie osoby, które w tym czasie dojeżdżają do pracy lub są zmuszone do szukania pomocy medycznej.

Wszelkie demonstracje i zgromadzenia w miejscach publicznych (w liczbie przekraczającej dwie osoby) będą zakazane. W domach prywatnych będzie mogło przebywać maksymalnie 10 osób, włączając w to małoletnie dzieci. W kościołach, meczetach i innych miejscach kultu religijnego - 75 osób. W ceremonii ślubnej, chrzcinach czy pogrzebie będzie mogło uczestniczyć do 10 osób.

Restauracje, kawiarnie, bary oraz kluby będą otwarte do 19.00, z wyjątkiem tych znajdujących się w hotelach, które będą mogły obsługiwać jedynie gości hotelowych do 22.30.

Transport publiczny będzie działał na 50 procent swojej przepustowości. Porty morskie będą obsługiwać jedynie ruch towarowy.

Wizyty w instytucjach sektora prywatnego i publicznego, świadczących usługi publiczne będą musiały być wcześniej umówione telefonicznie. Szkoły i sądy pozostaną otwarte.

Ioannu oświadczył także, że od 30 listopada rząd cypryjski zniesie wprowadzoną dwa tygodnie temu z powodu rekordowej liczby zachorowań blokadę Limasol i Pafos.

Dodał, że jeśli do 13 grudnia sytuacja ulegnie poprawie, to między 14 grudnia a 7 styczniem przewiduje złagodzenie przepisów, a w szczególności skrócenie godziny policyjnej (od 23.00 do 5.00, a 24 i 31 grudnia od 2.00 do 6.00), i zwiększenie do 15 liczby osób mogących przebywać w tym samym domu między 23 grudnia i 1 stycznia. Godziny pracy restauracji zostaną też przedłużone do 22.30.

Minister zastrzegł jednak, że w przypadku pogarszającego się obrazu pandemii, może wprowadzić kolejne środki bezpieczeństwa.

W piątek na Cyprze zarejestrowano 310 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie na wyspie do tej pory wykryto blisko 10 tysięcy infekcji. Zmarło 48 osób, z tego połowa w listopadzie.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy