Cypr: Rozpoczęły się wybory parlamentarne

Na Cyprze rozpoczęły się w niedzielę wybory parlamentarne. Zdanem eksperta, mimo rosnącego niezadowolenia elektoratu, nie doprowadzą one do większych zmian politycznych.

"Ludzie są rozczarowani obecnym rządem i raz po raz wybuchającymi skandalami korupcyjnymi ale ich frustracja nie przełoży się na zmiany polityczne i inny skład parlamentu" - powiedział PAP Hubert Faustmann, politolog z Uniwersytetu Nikozyjskiego (Unic).

"Na wyspie nie ma partii czy polityka, który byłby w stanie zjednoczyć wszystkie sfrustrowane głosy w jedną całość. Tradycyjnie Cypryjczycy, którzy są rozczarowani polityką nie idą głosować więc i tym razem tak się stanie. Wiele osób nie zagłosuje. Niektórzy oddadzą nieważne głosy. Inni, aby wyrazić swoje niezadowolenie, zagłosują na skrajnie prawicową partię ELAM. Jeszcze inni na którąś z nowopowstałych małych partii, które nie mają szansy na przekroczenie progu wyborczego" - ocenił Faustmann.

Również według sondaży przedwyborczych w składzie cypryjskiego parlamentu w wyniku niedzielnych wyborów niewiele się zmieni.

Badania opinii publicznej wskazują, że wybory wygra obecnie rządzące krajem Zgromadzenie Demokratyczne (DISY). Tuż za nim uplasuje się główna partia opozycji, komunistyczna Postępowa Partia Ludu Pracującego (AKEL). Na trzecim miejscu znajdzie się najprawdopodobniej centrowa, nacjonalistyczna Partia Demokratyczna (DIKO) a na czwartym - właśnie Narodowy Front Ludowy (ELAM). Do parlamentu powinny też wejść: Partia Zielonych, Ruch na Rzecz Socjaldemokracji (EDEK), niezależne ugrupowanie Pokolenie na Rzecz Zmiany oraz nowopowstały Front Demokratyczny (DEPA).

"Oczywiście, na sondażach obecnie nie za bardzo można polegać" - komentuje Faustmann. "Ale wszystko wskazuje na to, że dwie partie, które poprawią swój wynik z poprzednich wyborów w 2016 r. to ELAM i Partia Zielonych. DISY prawdopodobnie straci jeden lub dwa mandaty ale w dalszym ciągu będzie zwycięzcą. Z nowych partii jedyna, która ma szansę na wejście do parlamentu to DEPA, która została utworzona w wyniku wewnętrznego konfliktu w DIKO i jako taka nie reprezentuje sobą żadnych zasadniczych zmian."

Faustmann podsumowuje, że nowy parlament będzie operował na podobnych zasadach co poprzedni. "DISY nie będzie miała w nim zdecydowanej większości i decyzje będą podejmowane w wyniku różnego rodzaju targów i kompromisów" - mówi.

Politolog wskazuje na fakt, że zaraz po wyborach partie będą musiały uzgodnić, kto zostanie przewodniczącym parlamentu.

"Negocjacje na ten temat dadzą nam pewien obraz przyszłych strategicznych sojuszy, które w pełni sformują się przed wyborami prezydenckimi."

W sumie w niedzielnej walce o 56 mandatów poselskich bierze udział 15 partii, które łącznie zgłosiły rekordową liczbę 659 kandydatów.

Wśród mniejszych partii, które według sondaży nie mają szansy na wejście do parlamentu znajduje się Partia Obrony Praw Zwierząt, Aktywny Ruch Obywatelski Zjednoczonych Cypryjskich Łowców, Afypnisis 2020 (Przebudźcie się 2020), założona przez osoby, które straciły inwestycje bankowe w wyniku kryzysu 2013 r., oraz Famagusta dla Cypru, która powstała jako reakcja byłych mieszkańców Famagusty na brak postępu w negocjacjach na temat rozwiązania problemu cypryjskiego.

Do głosowania uprawnionych jest 557 589 Cypryjczyków, jednak według sondaży przy urnach pojawi się ok. 70 proc. wyborców. Oddadzą oni głosy w 1176 punktach wyborczych. Dziesięć z nich znajduje się poza granicami kraju: sześć w Grecji i cztery w Wielkiej Brytanii.

W lokalach wyborczych obowiązuje nakaz noszenia masek. Głosowanie rozpocznie się o godz. 7.00 (6.00 czasu polskiego) a zakończy o 18.00 (17 czasu polskiego), Pierwsze wyniki spodziewane są przed godziną 19.00, a ostateczne mają być znane do godziny 23.00 czasu lokalnego.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy