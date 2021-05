Cypr: Wybory na Cyprze wygrała partia rządząca DISY

W niedzielnych wyborach do parlamentu cypryjskiego najwięcej głosów zdobyła rządzące do tej pory liberalno-konserwatywna DISY. Drugie miejsce zajęła główna partia opozycji komunistyczna AKEL, a trzecie centrowa, nacjonalistyczna DIKO.

Wszystkie trzy największe partie straciły po około 3 proc. głosów w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2016 r.

Na DISY (Zgromadzenie Narodowe) głosowało w niedzielę 27,79 proc. wyborców, na AKEL (Postępową Partię Ludzi Pracy) - 22,28 proc., a na DIKO (Partię Demokratyczną) - 11,28 proc. W sumie do parlamentu weszło siedem partii. Walkę o czwarte miejsce wygrał Ruch na Rzecz Socjaldemokracji (EDEK), która zdobył 7,72 proc. Na piątym uplasowała się skrajnie prawicowa Elam, która prawie podwoiła swój wynik z 2016 roku (6,75 proc).

Sukces odniósł też nowopowstały Front Demokratyczny (DEPA), który zdobył 6,12 proc. głosów i Partia Zielonych z 4,43 proc. poparcia. Pozostałym ośmiu partiom startującym w wyborach nie udało się przekroczyć obowiązującego na Cyprze progu wyborczego, który wynosi 3,6 proc. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,8 proc., czyli o około 1 proc. mniej niż w poprzednich wyborach w 2016 roku (66,74 proc).

"To były nieszczęśliwe wybory z nieszczęśliwym elektoratem. Ludzie mają dość elity politycznej, parlamentu, i korupcji w życiu publicznym. Niestety to poczucie ogólnego niezadowolenia i rozczarowania nie doprowadziło do jakiejkolwiek politycznej zmiany. Tradycyjnie Cypryjczycy, którzy są rozczarowani polityką nie idą głosować więc i tym razem tak się stało" - powiedział PAP politolog z Uniwersytetu Nikozyjskiego Hubert Faustmann.

W walce o 56 mandatów poselskich wzięło udział 15 partii, które łącznie zgłosiły rekordową liczbę 659 kandydatów. Do głosowania uprawnionych było 557 589 Cypryjczyków.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy