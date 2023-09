Cypr: Zatrzymano 33-latka oskarżonego przez władze USA o eksport wojskowej elektroniki do Rosji

Zatrzymany na Cyprze 33-letni mężczyzna z podwójnym, rosyjskim i niemieckim obywatelstwem, jest oskarżony o nielegalne dostarczanie amerykańskiej elektroniki dla rosyjskiego wojska – poinformowało w piątek radio Głos Ameryki, powołując się na ministerstwo (departament) sprawiedliwości USA.

Mężczyzna przedstawiony w komunikacie resortu jako Arthur Petrov został zatrzymany 26 sierpnia na Cyprze na wniosek amerykańskich władz. Miał przemycać do Rosji części podobne do tych, jakie znajdowano na Ukrainie w rosyjskich pociskach kierowanych, dronach, sprzęcie do walki elektronicznej czy wojskowych urządzeniach łącznościowych.

Petrovowi, który mieszkał w Rosji i na Cyprze, postawiono łącznie 11 zarzutów, w tym łamania amerykańskich ograniczeń eksportowych, nałożonych na Rosję w związku z jej atakiem na Ukrainę, a także przemytu, oszustw telekomunikacyjnych i prania pieniędzy. Za każde z tych przestępstw grozi maksymalnie od pięciu do 20 lat więzienia - wynika z komunikatu.

"Departament sprawiedliwości nie będzie tolerował prób obchodzenia naszych przepisów kontroli eksportu w celu napędzania rosyjskiej machiny wojennej, a ci, którzy spróbują, nie znajdą schronienia przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości" - zapowiedział zastępca prokuratora generalnego Matthew Olsen z wydziału bezpieczeństwa narodowego w ministerstwie sprawiedliwości.

Według władz USA zatrzymany uczestniczył w spisku, mającym na celu pozyskiwanie wyprodukowanego w USA sprzętu dla działającej w Petersburgu firmy Electrocom, która dostarcza krytyczne elementy elektroniczne producentom broni używanej przez rosyjskie wojsko w czasie inwazji na Ukrainę.

Petrov, wraz z dwoma wspólnikami, obywatelami Rosji, których nazwisk nie podano, miał kupić od amerykańskich dystrybutorów duże ilości sprzętu objętego restrykcjami eksportowymi, a następnie nielegalnie dostarczać je do Rosji poprzez firmy fasadowe i kraje trzecie. Proceder trwał od lutego 2022 roku do sierpnia 2023 roku; w tym czasie przemycono części warte ponad 225 tys. dolarów - napisano.