Cypr: Zmarł ojciec cypryjskiej archeologii Vassos Karageorgis

Na Cyprze zmarł we wtorek w wieku 92 lat znany archeolog Vassos Karageorgis. To on w 1965 r., jako ówczesny dyrektor cypryjskiego Wydziału Starożytności, zaprosił na wyspę polskich archeologów, którzy odtąd rokrocznie prowadzą wykopaliska na terenie Pafos.

Uważany za "ojca cypryjskiej archeologii" Karageorgis urodził się w 1929 r. w wiosce Trikomo w północnej części wyspy. Po ukończeniu Pancypryjskiego Gimnazjum w Nikozji wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1957 roku obronił doktorat na temat ceramiki mykeńskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Londyńskiego. Po powrocie na Cypr był przez kilka lat kuratorem w Muzeum Cypryjskim a potem, w latach 1963-1989, dyrektorem Wydziału Starożytności.

Karageorgis prowadził wykopaliska na wielu ważnych cypryjskich stanowiskach archeologicznych takich jak Salamina, Kition, i Pyla. Pracował też jako wykładowca zarówno na Uniwersytecie Cypryjskim, gdzie założył Wydział Badań Archeologicznych, jak i na wielu uczelniach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Opublikował ponad stu książek o tematyce archeologicznej.

Karageorghis zaprosił do pracy na Cyprze archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (CAŚ) Uniwersytetu Warszawskiego 56 lat temu. W tym czasie młoda Republika Cypryjska, która zaledwie pięć lat wcześniej uzyskała niepodległość, nie miała ani środków finansowych, ani zasobów ludzkich, by prowadzić rozległe prace wykopaliskowe, dlatego też szukała kontaktów i nawiązywała współpracę ze znanymi uniwersytetami zagranicznymi, posiadającymi ekspertyzę w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej.

Uniwersytet Warszawski był właśnie taką uczelnią, a pierwszym kierownikiem polskiej misji archeologicznej na Cyprze został legendarny twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej, profesor Kazimierz Michałowski.

Druga polska misja archeologiczna, z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rozpoczęła wykopaliska na Cyprze w 2011 r. Od 2019 r. obie misje prowadzą wspólne badania finansowane przez program Opus 18 Narodowego Centrum Nauki. Wspomaga ich w tym przedsięwzięciu Politechnika Warszawska.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy