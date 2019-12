Czaputowicz: bezpieczeństwo Europy zależy od siły relacji transatlantyckich

Bezpieczeństwo Europy zależy od siły relacji transatlantyckich; NATO i UE nie powinny rywalizować ze sobą - mówił w środę podczas XXIX Konferencji Utrechckiej w Hadze minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ podkreślał wagę Konferencji Utrechckiej w relacjach polsko-holenderskich i przypominał wsparcie, jakiego Holandia udzieliła Polsce podczas rozmów akcesyjnych o przystąpienie do UE. Wyraził satysfakcję z dotychczasowego rozwoju dwustronnych relacji w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Czaputowicz zaznaczył, że Holandia i Polska podzielają stanowisko w sprawie obronności i bezpieczeństwa. "Nasze kraje prezentują zbieżne stanowiska, jeśli chodzi o brexit i politykę zagraniczną ONZ" - powiedział.

Minister wskazał też na różnice w stanowiskach Polski i Holandii, w tym w zakresie rozszerzenia UE czy negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych i unijnego budżetu.

Polski minister przekazał, że środowe konsultacje międzyresortowe będą okazją do omówienia m.in. globalnych wyzwań. Akcentował konieczność szukania rozwiązań chroniących jednolity rynek, który - jak zauważył - powinien być wolny od protekcjonizmu. "Nie zbudujemy konkurencyjnej gospodarczo UE, jeśli jednolity rynek, szczególnie w zakresie swobody świadczenia usług, nie będzie w pełni realizowany" - ocenił.

Nawiązując do brexitu, Czaputowicz podkreślił, że Polska chciałaby utrzymania silnych relacji między UE a Wielką Brytanią. Według niego chcąc wzmocnić zaufanie do swoich instytucji Unia Europejska powinna m.in. wzmocnić rolę demokratycznie wybieranych instytucji, w tym parlamentów narodowych. Czaputowicz stwierdził, że reformy instytucjonalne powinny wzmocnić solidarność i jedność UE.

Szef polskiego MSZ mówił także o potrzebie dalszej dyskusji nad rozszerzeniem UE, m.in. o państwa Bałkanów Zachodnich. "Bezprecedensowy sukces UE jako wspólnoty wolności, demokracji i prosperity jest źródłem nadziei i inspiracji dla wielu ludzi spoza granic UE. W mojej opinii decyzja RE, żeby opóźnić start negocjacji z Albanią i Macedonią Północną, była pomyłką" - wskazał. Jego zdaniem decyzja ta spowoduje obniżenie zaufania do UE w Albanii i Macedonii Północnej.

Nawiązując do niedawnego szczytu NATO w Londynie, Czaputowicz oświadczył, że według polskiego rządu UE powinna współpracować z USA i innymi partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego. "W naszej opinii bezpieczeństwo Europy zależy od siły relacji transatlantyckich" - podkreślił minister. Jego zdaniem NATO i UE nie powinny rywalizować ze sobą, lecz współpracować.

W kontekście negocjacji budżetowych szef polskiego MSZ podkreślił, że Warszawa opowiada się za ambitnym budżetem UE, który nie tylko będzie mógł sfinansować nowe zadania, ale także pozwoli na utrzymanie "tradycyjnych polityk", jak polityka spójności.

Ze swej strony minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok zaznaczył, że Konferencja Utrechcka to okazja do rozmowy nie tylko na temat stosunków dwustronnych, ale także miejsce wymiany opinii w sprawach bezpieczeństwa, obronności, jednolitego rynku.

Blok wśród istotnych tematów rozmowy wymienił też - jak to ujął - "sporne kwestie" równych praw, demokracji oraz niezależności sądownictwa w Polsce, w tym spór o praworządność z Komisją Europejską. "Dotyczy to wpływu nie tylko na fundamentalne wartości UE, ale to także zagrożenie dla naszej praktycznej współpracy, m.in. w zakresie jednolitego rynku" - tłumaczył.

"Razem jesteśmy silniejsi - to przesłanie, które chce przekazać Holandia, bo zbyt wiele jest do stracenia" - podkreślił holenderski minister.

Zwrócił uwagę na współpracę z Polską nie tylko w ostatnich latach, ale także w czasie II wojny światowej, w tym na rolę polskich żołnierzy w wyzwoleniu Bredy. Blok podkreślał, że pamięć o polskiej armii jest w jego kraju stale obecna.

Minister Czaputowicz swoją środową wizytę w Holandii rozpoczął od zapalenia zniczy na grobach polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, na cmentarzu w Hoek van Holland. Po Konferencji Utrechckiej zaplanowane są konsultacje między szefami MSZ Polski i Holandii.

Konferencja Utrechcka to polsko-holenderskie konsultacje eksperckie poświęcone współpracy bilateralnej i bieżącej problematyce europejskiej. Format ten został zainaugurowany w 1999 roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii, Bronisława Geremka i Joziasa van Aartsena, w celu wsparcia polskich przygotowań do akcesji do UE.

Z Hagi Mateusz Roszak