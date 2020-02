Czaputowicz: dajmy czas Rosji na przeanalizowanie polskiej prośby dot. wizyty 10 kwietnia

Dajmy czas stronie rosyjskiej na przeanalizowanie tej polskie prośby - powiedział dziennikarzom w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, pytany o prośbę o wsparcie organizacji polskiej wizyty państwowej 10 kwietniej w Smoleńsku i do Katyniu.

W sobotę minister przekazał, że poprzedniego dnia Ambasada RP w Moskwie złożyła notę w MSZ Rosji z prośbą o wsparcie organizacji polskiej wizyty państwowej 10 kwietniej w Smoleńsku i Katyniu. Szef polskiej dyplomacji poinformował o tym w Monachium, gdzie - podobnie jak jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow - brał udział w 56. Konferencji Bezpieczeństwa. Do spotkania ministrów jednak nie doszło. Jak tłumaczył Czaputowicz, strona rosyjska poinformowała, że Ławrow ma wypełniony kalendarz.

O tę notę Czaputowicz był pytany w poniedziałek w Brukseli.

"To jest tradycyjna nota, to znaczy poinformowanie, ze władze państwowe będą chciały zorganizować wizytę i uroczystości. To także oczekiwanie od strony rosyjskiej umożliwienia tego, pomoc w organizacji" - powiedział dziennikarzom.

Dodał, ze trzeba dać czas stronie rosyjskiej na przeanalizowanie tej polskie prośby. "Jestem dobrej myśli. Oczywiście trzeba znaleźć rozwiązania dla różnych kwestii organizacyjnych. (...) Jesteśmy otwarci na rozmowy" - powiedział.

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany, kto poleci do Smoleńska 10 kwietnia na uroczystości związane z rocznicami zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej odpowiedział, że trwają analizy możliwości, a decyzje co do tego, jaki będzie kształt tej delegacji, kto w niej weźmie udział, jeszcze nie zapadły.

Z Brukseli Łukasz Osiński