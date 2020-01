Czaputowicz mówi, że jest gotów rozmawiać z Jourovą o praworządności

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział dziennikarzom w Brukseli, że jest gotów spotkać się i rozmawiać z wiceszefową Komisji Europejskiej Vierą Jourovą na temat praworządności. Zaznaczył, że taka prośba o spotkanie z jej strony jak dotąd nie wpłynęła do MSZ.

"Pierwsze słyszę o jakichś problemach z wizytą wiceprzewodniczącej KE Viery Jourovej. (...) Gdyby tylko zgłosiła chęć - a może taką zgłosiła, tyle że ona nie wpłynęła do MSZ ani do placówki (dyplomatycznej-PAP) - to będzie mile widziana. Jest to nasz partner, jesteśmy gotowi do rozmów" - zadeklarował minister.

Dodał, że jeśli taka prośba wpłynie, to reakcja MSZ będzie pozytywna. "Chętnie się z nią spotkam. Pomogę zorganizować spotkania, jakie ona uważa za potrzebne" - zaznaczył.

Wiceszefowa KE ds. wartości Viera Jourova zapowiedziała 10 grudnia, że chce jak najszybciej pojechać z wizytą do Warszawy na rozmowy z polskimi władzami w sprawie praworządności.

Radio RMF podało w piątek, że "spotkania wiceszefowej KE z polskimi władzami stoją pod znakiem zapytania", bo "polskie władze lekceważą (...) propozycję spotkania z Jourovą".