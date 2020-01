Czaputowicz może jeszcze w poniedziałek spotkać się z Jourovą

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz jeszcze w poniedziałek może spotkać się w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej ds. wartości Vierą Jourovą - poinformowało PAP źródło dyplomatyczne. Rozmowy miałyby dotyczyć praworządności.

Szef polskiej dyplomacji jest w Brukseli na regularnym, comiesięcznym spotkaniu w ramach unijnej Rady ds. Zagranicznych. Jednym z jej tematów jest Libia.

Według źródła PAP możliwość spotkania Czaputowicza z wiceprzewodniczącą KE będzie zależała od tego, czy nie przedłużą się obrady na Radzie UE.

Jourova wielokrotnie podkreślała, że jest otwarta na dialog z polskimi władzami. Wyraziła też chęć spotkań w Warszawie. Rozmowy na poziomie dyplomatycznym w tej sprawie trwają; Czeszka ma przyjechać do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i przy tej okazji może dojść do rozmów w stolicy.

"Szczegóły będą ustalane, ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jourovą, ze wszystkimi komisarzami na tematy dotyczące UE, w tym także systemu praworządności" - mówił w niedzielę w Brukseli Czaputowicz. "Uważam, że KE nie ma racji, ale to nie oznacza, że nie mamy rozmawiać" - dodał.

Komisja Europejska zdecydowała w ubiegłym tygodniu, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

To następstwo skargi przeciwnaruszeniowej z października 2019 roku, która została skierowana do TSUE przez KE, by - jak uzasadniono - "chronić sędziów przed kontrolą polityczną". KE podkreślała, że nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa powoływaną przez Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

