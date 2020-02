Czaputowicz: wizyta Macrona była przełomowa

Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce "była przełomowa" - powiedział PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz. Pytany, czy strona francuska podnosiła kwestię wysłania polskich wojsk do Afryki, odparł, że Polska specjalizuje się raczej w innym obszarze niż Sahel.

"To była bardzo ważna, przełomowa wizyta, która odbyła się w dzień po brexicie, co niesie ze sobą również pewien wymiar symboliczny. Prezydent Macron docenił znaczenie relacji z Polską oraz utrzymywania bliskich relacji z władzami naszego kraju" - ocenił Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że "Paryż rozumie, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE rola Polski wzrasta" i "trzeba rozmawiać z Warszawą, jeżeli chce się budować skuteczną politykę w ramach UE i szerzej, na arenie międzynarodowej, a także rozwijać bliską współpracę między naszymi państwami, firmami i społeczeństwami".

Zdaniem polskiego ministra wizyta Macrona "zainicjuje - tak jak jest w programie strategicznym na najbliższe cztery lata, podpisanym przeze mnie i (szefa MSZ Francji) Jean-Yves'a Le Driana - współpracę w wielu sektorach".

Pytany, czy strona francuska podnosiła sprawę wysłania polskich wojsk do Afryki Subsaharyjskiej, Czaputowicz odpowiedział, że "rozmawiał na ten temat z ministrem Le Drianem". "Strona francuska jest świadoma naszego zaangażowania poza granicami Europy. Szef francuskiej dyplomacji podziękował za powrót do misji pokojowej UNIFIL w Libanie, to ponad 200 polskich żołnierzy" - mówił w rozmowie z PAP w Waszyngtonie.

Zaznaczył, że Polska "specjalizuje się raczej w innym obszarze niż Sahel" i "jesteśmy obecni w Afganistanie, w Iraku, na wschodniej flance w NATO".

Szef polskiego MSZ "bardzo pozytywnie" ocenił wizytę w ubiegłym tygodniu sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo na Białorusi.

"Naszym zdaniem społeczność międzynarodowa, zwłaszcza Stany Zjednoczone, mają rolę do wypełnienia na obszarze państw sąsiadujących z Rosją i wizyta Pompeo na Białorusi miała na celu zademonstrowanie poparcia dla suwerenności Białorusi, a na Ukrainie wsparcia Waszyngtonu dla Kijowa w rozmowach z Rosją" - powiedział.

Czaputowicz podkreślił, że w ubiegłym tygodniu szef amerykańskiej dyplomacji był także w Azji Środkowej, gdzie spotkał się z ministrami spraw zagranicznych wszystkich pięciu państw tego regionu. "Świadczy to o tym, że USA widzą potrzebę zaangażowania w tym obszarze, co zgodne jest z naszymi oczekiwaniami" - uznał.

Szef polskiej dyplomacji przebywał w środę i czwartek z dwudniową wizytą w Waszyngtonie, gdzie spotkał się m.in. z Pompeo. Ze stolicy USA udał się do Lizbony na rozmowy z szefem dyplomacji Portugalii Augusto Santosem Silvą.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski