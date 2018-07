Czarne chmury na nad turecką gospodarką. Ojciec sukcesu problemem dla biznesu

– Turcja jest gospodarką wschodzącą, strukturalnie silnie uzależnioną m.in. od poziomu stóp w Stanach Zjednoczonych czy światowej koniunktury - twierdzi Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. – Wysoki wzrost PKB nic nie mówi o jakości gospodarki, która rośnie w Turcji, bo za gigantyczne pieniądze realizuje się megaprojekty infrastrukturalne - podkreśla.

Zmiany w konstytucji umożliwiły pełne przejęcie władzy w Turcji przez prezydenta Erdogana i budowę "nowej Turcji".

Fundamentem sukcesów politycznych jest rozwój gospodarczy, który stworzył nową elitę biznesową - "anatolijskie tygrysy".

W gospodarce widać jednak oznaki "przegrzania". Deficyt w handlu jest pokrywany inwestycjami zagranicznymi, które są jednak bardzo wrażliwe na pogarszający się klimat polityczny.

Problemem jest dwucyfrowa inflacja. Bank centralny mógłby walczyć z inflacją, ale prezydent Erdogan jest przeciwnikiem podwyższania stóp procentowych w obawie o zahamowanie wzrostu.

W wyniku przyspieszonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych z 24 czerwca swoją władzę w Turcji zdecydowanie umocnił Recep Tayyip Erdogan. Wygrał on głosowanie już w pierwszej turze, uzyskując 52,5 proc. głosów, a jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz sojusznicza Partia Ruchu Narodowego (MHP) zdobyły większość w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji.



Nad Bosforem – co jest skutkiem referendum konstytucyjnego z ubiegłego roku – wraz z zaprzysiężeniem Erdogana został oficjalnie wprowadzony system prezydencki. Dał on znacznie szersze uprawnienia głowie państwa. Erdogan może m.in. rządzić za pomocą dekretów z mocą ustawy (z pewnymi zastrzeżeniami) czy przedstawiać budżet. Jako że zlikwidowano stanowisko premiera, Erdogan stoi na czele władzy wykonawczej i dobiera sobie ministrów.



Krytycy tureckiej głowy państwa twierdzą, że zyskał on tym samym „sułtańską” władzę. „Nowa Turcja” Nowe uprawnienia dla Erdogana nie stanowią zmiany względem stanu faktycznego sprzed wyborów. To oficjalne zaadaptowanie do rzeczywistości funkcjonującego już od jakiegoś czasu w Turcji systemu. Transformację tę należy jednak traktować jako symboliczny początek „Nowej Turcji”.



Prezydent od kilku lat starał się skupić w swoich rękach jak największą władzę. W tym celu m.in. sukcesywnie przeprowadzał czystki polityczne wśród swoich przeciwników. Pierwsze jasne sygnały związane z zaostrzaniem kursu wobec oponentów - po dokonanej przez Erdogana i AKP niespotykanej w historii Turcji demokratyzacji życia publicznego - zaczęły się pojawiać po protestach w stambulskim parku Gezi w 2013 roku.



Znaczne zaostrzenie kursu w kierunku autorytarnym nastąpiło natomiast po próbie puczu w połowie lipca 2016 roku. W następstwie nieudanego zamachu stanu wprowadzono w Turcji stan wyjątkowy, przez czas którego ponad 50 tys. osób trafiło za kraty, a ponad 150 tys. wyrzucono lub zawieszono w pracy. Na mocy przepisów o stanie wyjątkowym zamykano media i ustanawiano w firmach związanych z przeciwnikami Erdogana zarządy komisaryczne (stan wyjątkowy ma zostać zniesiony 18 lipca).



W takich warunkach przeprowadzono w Turcji ostatnie przyspieszone wybory prezydenckie i parlamentarne, które według planów miały się odbyć dopiero w listopadzie 2019 roku. Prezydent Erdogan stwierdził jednak, że musi dojść do nich wcześniej, by mógł skuteczniej rządzić krajem.



Eksperci podejrzewają, że wybory rozpisano aż półtora roku wcześniej, bo Erdogan obawiał się zbliżającego się spowolnienia gospodarczego (niektórzy mówią nawet o nadchodzącym kryzysie).

Anatolijskie Tygrysy

Partia Sprawiedliwości i Rozwoju rządzi nad Bosforem od 2002 roku. Jej kolejne wyborcze zwycięstwa nie byłyby możliwe, gdyby nie sukcesy gospodarcze. W latach 2002-2007 średnioroczny wzrost PKB wyniósł ponad 7 proc.



Podłoże dla takiego szybkiego rozwoju dały reformy przeprowadzone przez poprzednie władze. Ale za czasów administracji Erdogana (obecny prezydent był premierem w latach 2003-2014) m.in. sprywatyzowano nierentowne przedsiębiorstwa państwowe, zniesiono ograniczenia w napływie kapitału i zaostrzono dyscyplinę budżetową. Doszło do zbliżenia Ankary z Brukselą (Turcja rozpoczęła negocjacje akcesyjne z UE w 2005 roku) i wspomnianej demokratyzacji życia publicznego, dzięki czemu kraj pozytywnie zaczęli postrzegać inwestorzy.



– Swoją rolę odegrała też dobra światowa koniunktura, ale bardzo ważną kwestią było wyzwolenie gigantycznej społecznej energii. Stworzono warunki dla rozwoju małego i średniego biznesu - tłumaczy mi Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich.



Coraz lepsza sytuacja ekonomiczna doprowadziła do wytworzenia nowej, związanej z Erdoganem i AKP, konserwatywnej klasy średniej. Mali i średni przedsiębiorcy z środkowej i wschodniej Turcji, nazywani anatolijskimi tygrysami, poszerzyli gospodarczą bazę. Wcześniej śmietankę z ekonomicznego tortu spijali potentaci reprezentujący świecką elitę z dużych miast, takich jak Stambuł czy Izmir. Za rządów Erdogana to się zmieniło. Beneficjenci wciąż mu tego nie zapominają.



Turcja dosyć gładko przeszła też przez kryzys gospodarczy. W 2010 r. tamtejsza gospodarka urosła już o 8,5 proc., w 2011 r. było to aż 11,1 proc. Ale na horyzoncie zaczęły się pojawiać czarne chmury.

Gospodarka w okowach polityki

Sytuacja tureckiej gospodarki zaczęła się pogarszać w 2013 roku wraz z protestami w parku Gezi i aferą korupcyjną, w którą zaangażowani byli przedstawiciele partii rządzącej (władze tłumaczą, że afera była spiskiem wymierzonym w Erdogana i AKP).



– Turcja, która cieszyła się stosunkowo dobrą renomą wśród zagranicznych inwestorów, zaczęła mieć coraz gorszą opinię – mówi Piotr Matys z Rabobanku. – Potem doszły turbulencje związane z nieudanym zamachem stanu, a ostatnie dwa lata były zdominowane impulsem fiskalnym ze strony rządu, który miał pobudzić wzrost po spowolnieniu spowodowanym wydarzeniami z lipca 2016 r. – dodaje ekonomista.



Po próbie przewrotu warunki dla zagranicznych inwestorów nad Bosforem pogorszyły się. W 2018 r. Freedom House po raz pierwszy zaliczyło Turcję do krajów „niewolnych”. Organizacja argumentując tę decyzję, zwróciła np. uwagę na korupcję czy naruszanie praworządności. Inwestorów odstrasza m.in. skrajne upolitycznienie wielu sfer życia, chociażby wymiaru sprawiedliwości - to jedno z założeń wprowadzonego systemu prezydenckiego. Erdogan będzie w praktyce kontrolował Radę Sędziów i Prokuratorów. Trudno też wyobrazić sobie rozwijanie biznesu w kraju, gdzie pracownik może zostać aresztowany za ukończenie szkoły (chodzi o placówki edukacyjne Fethullaha Gulena oskarżanego o zorganizowanie ostatniego puczu, władze prowadzą obecnie czystki wymierzone przede wszystkim w zwolenników tego islamskiego kaznodziei). Zaniepokojenie potencjalnych inwestorów mogą też budzić: trwający na wschodzie kraju konflikt zbrojny z kurdyjskimi bojownikami czy operacja tureckich wojsk w sąsiedniej Syrii.

Czarne chmury na horyzoncie

Choć w 2017 r. tureckie PKB urosło aż o 7,4 proc. - czym Ankara lubi się chwalić - to według ekonomistów tak dynamiczny wzrost gospodarczy jest dowodem na przegrzanie.



– Turcja jest gospodarką wschodzącą, strukturalnie silnie uzależnioną m.in. od poziomu stóp w Stanach Zjednoczonych czy światowej koniunktury - twierdzi Mateusz Chudziak. – Wysoki wzrost PKB nic nie mówi o jakości gospodarki, która rośnie w Turcji, bo za gigantyczne pieniądze realizuje się megaprojekty infrastrukturalne - podkreśla. Chodzi np. o stambulskie Nowe Lotnisko, które docelowo ma obsługiwać 200 mln pasażerów rocznie i być największym portem lotniczym na świecie (projekt ma w sumie kosztować prawie 12 mld dolarów).



– Turcy mają duży wzrost gospodarczy rozpędzany konsumpcją wewnętrzną, co powoduje, że jest presja na import - zwraca uwagę Piotr Matys. – Eksport za nim nie nadąża, przez co pojawia się duży deficyt na rachunku obrotów bieżących [w 2017 r. 5,6 proc. PKB - przyp. red.]. Ten deficyt musi być finansowany napływem kapitału zagranicznego, ale tego obecnie nie ma. Do tego dochodzi wysoka inflacja wywołana przez duży popyt wewnętrzny, do którego doszła presja ze strony słabszej liry i wzrost cen surowców na światowych rynkach - tłumaczy ekspert Rabobanku i dodaje, że inflacja w Turcji przyspieszyła do 15,4 proc. rok do roku, czyli trzykrotnie więcej, niż zakładał to tamtejszy bank centralny.



Bank centralny mógłby walczyć z inflacją, ale prezydent Erdogan jest przeciwnikiem podwyższania stóp procentowych (obecnie w Turcji na poziomie 17,75 proc.). Jeszcze przed wyborami w majowym wywiadzie dla Bloomberga Erdogan poinformował, że zamierza zwiększyć kontrolę nad gospodarką i wziąć większą odpowiedzialność za politykę pieniężną kraju. Inwestorzy dodatkowo boją się takich deklaracji, bo wbrew przyjętej wiedzy Erdogan twierdzi m.in., że niskie stopy procentowe obniżają inflację. – Im niższa jest stopa procentowa, tym niższa będzie inflacja - mówił turecki prezydent we wspomnianym wywiadzie dla Bloomberga.

Zięć Erdogana ministrem gospodarki

Zaniepokojenie inwestorów wzbudziły też zmiany personalne w kręgach zajmujących się polityką gospodarczą Turcji. Po wyborach nie będą już za nią odpowiedzialni wicepremier Mehmet Şimşek i minister finansów Naci Agbal, uznawani za przewidywalnych przez rynki, a Berat Albayrak, mąż najstarszej córki Erdogana i były szef resortu energii. Teść mianował go ministrem skarbu i finansów. Na tę wiadomość turecka lira straciła na wartości względem dolara 3,8 proc., obecnie za 1 USD płaci się bardzo niskie ok. 4,85 TL (tylko od początku roku turecka waluta straciła na wartości 22 proc. względem dolara). Inwestorom nie spodobał się zapewne też dekret, który pozwala prezydentowi wyznaczać szefa banku centralnego, jego zastępców i członków tureckiej rady polityki pieniężnej na 4-letnią kadencję. Wydano go w tym tygodniu, zaraz po zaprzysiężeniu Erdogana.



– Obawy inwestorów budzi to, że Erdogan będzie miał osobisty wpływ na prowadzenie polityki pieniężnej - tłumaczy Mateusz Chudziak. – Berat Albayrak jest prawdopodobnie szykowany na następcę Erdogana, a powierzenie mu newralgicznego resortu ma wzmocnić jego pozycję polityczną. Sam Erdogan pod naciskiem rynków może się jednak wycofać z walki ze stopami procentowymi, mając przed sobą perspektywę załamania gospodarczego - ocenia ekspert.



– Po wygranych przyspieszonych wyborach prezydenckich i parlamentarnych nie ma potrzeby, aby tureckie władze stymulowały wzrost - dodaje Piotr Matys i podkreśla: – Jest możliwość, żeby w ciągu dwóch lat zrównoważyć wzrost gospodarczy i skupić się na reformach rynkowych.



To jednak kosztowałoby dużo pracy i cierpliwości. Czy Erdogan się na to zdecyduje? Tego dowiemy się 24 lipca. Wtedy ma się odbyć posiedzenie tureckiego banku centralnego, na którym zostanie podjęta decyzja ws. ewentualnego podwyższenia stóp procentowych.



Autor: Thomas Orchowski - dziennikarz radia TOK FM, autor książki „Rzeź na Tarlabasi. Opowieść o Nowej Turcji”







