Czarnecki: niemiecka prezydencja może przyspieszyć uruchomienie środków nowego budżetu UE

Podejście prezydencji niemieckiej, która chce szybkich negocjacji z PE ws. przyszłego budżetu UE, może przyśpieszyć uruchomienie środków unijnych. Niemcy będą chciały pokazać sprawność w tej kwestii, to dobra wiadomość dla UE - mówi PAP europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

Przedstawiciel niemieckiej prezydencji w UE powiedział agencji dpa, że Berlin pracuje nad szybkim porozumieniem w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. "Zakładamy, że już w drugiej połowie sierpnia będziemy mogli rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim" - powiedział rozmówca agencji dpa.

Jak mówi Czarnecki, zapowiedzi niemieckiej prezydencji to dobra wiadomość. "Polskim władzom zależy na jak najszybszym uruchomieniu unijnych środków. Pesymiści przekonywali, że nastąpi to dopiero w przyszłym roku. Niemcy, ze względów prestiżowych, będąc politycznym i gospodarczym liderem UE, chcą pokazać sprawność i nie chcą odwlekać przyjęcia unijnych ram finansowych" - powiedział.

Europoseł podkreśla, że również niemieccy europosłowie będą zapewne naciskali na Parlament Europejski w sprawie jak najszybszego porozumienia się z Radą. "To jest pewien egzamin sprawności UE, na ile potrafi przejść od słów do czynów. Podejście prezydencji niemieckiej może przyspieszyć uruchomienie środków unijnych" - powiedział.

Europarlamentarzysta PiS wskazał, że nie można też krytykować PE za to, że od zawsze był ambasadorem większego budżetu, bo to przyjało Polsce. "Im większy unijny tort, tym większy kawałek tego tortu dla Polski. W związku z tym nie odbieram źle monitów PE, żeby na określone obszary przeznaczono więcej środków. To dobrze, że tak jest. To może spowodować, że Rada dokona pewnych korekt, choć pewnie nie w takich wysokościach, jakich PE by oczekiwał. Niemcy będą dążyć do tego, aby głosowanie w PE nad ostateczną wersją budżetu odbyło się jak najszybciej" - powiedział.

Zgodnie z unijnymi traktatami PE może przyjąć lub odrzucić budżet wieloletni w formie zaproponowanej przez Radę. Choć nie ma formalnych negocjacji, takich, jakie prowadzone są między Radą i PE w procesie tworzenia unijnego prawa, to jednak europarlament może wywierać presję na Radę co do pewnych przesunięć finansowych w ostatecznej formie budżetu. Prowadzone będą więc w tej kwestii rozmowy.

Rozmówca dpa powiedział też, że "prace nad mechanizmem praworządności będą kontynuowane na bazie projektu, który od 2018 roku omawiany jest na płaszczyźnie roboczej". "Dostosowany on będzie do ustaleń Rady Europejskiej" - wskazał. Tematu tego nie rozwinął.

"Przypomnę własne słowa o tym, że na szczycie UE Polska wygrała wojnę o budżet i bitwę o praworządność. Przewidywałem, że sprawa będzie wracać i informacje agencji dpa pokazują, że tak jest. Ta sprawa będzie formą nacisku na Polskę, Węgry i inne kraje, także w kontekście budżetowym" - powiedział Czarnecki.

Dodał, że propozycja z 2018 r. mechanizmu powiązania funduszy z praworządnością była "forsowana przez Komisję Europejską i PE, ale jednocześnie krytykowana w wymiarze formalno-prawnym przez służby prawne Rady Europejskiej, a także Europejski Trybunał Obrachunkowy". "Spór istnieje więc nie między krajami członkowskimi a UE, jest to spór między instytucjami unijnymi" - powiedział.

Zgodnie z decyzją szczytu UE ma w ciągu następnych siedmiu lat wykorzystać pakiet finansowy w bezprecedensowej wysokości ponad 1,8 biliona euro, z czego 1,074 biliona przypadnie na unijny budżet ramowy, a 750 mld na unijny fundusz odbudowy gospodarki. PE wstrzymał się na razie z zatwierdzeniem pakietu postulując, by w większym stopniu wsparł on badania naukowe, walkę ze zmianami klimatycznymi, ochronę zdrowia i wymianę studencką. Niemcy, które sprawują od 1 lipca półroczne rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE, mają tu odegrać rolę mediatora.

Z Brukseli Łukasz Osiński