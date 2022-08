Czarnogóra: Media: rosyjskie służby stoją za cyberatakiem na instytucje rządowe

Za rozpoczętym w nocy z czwartku na piątek cyberatakiem na instytucje rządowe Czarnogóry stoją rosyjskie służby - podał dziennik "Vijesti", powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Czarnogóry.

Celem cyberataku są serwery instytucji rządowych - oznajmił minister administracji publicznej Czarnogóry Marasz Dukaj. Zapewnił, że eksperci jego resortu podjęli środki zaradcze, a niektóre serwisy rządowe zostały ze względów bezpieczeństwa tymczasowo wyłączone.

"Dane obywateli Czarnogóry i przedsiębiorstw nie są obecnie w żaden sposób zagrożone. Czarnogóra poinformowała już o napadzie swoich sojuszników" - napisał na Twitterze Dukaj.

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Czarnogóry ostrzegła o ryzyku nasilenia się ataku, którego celem może stać się "infrastruktura krytyczna" państwa, w tym sieć energetyczna czy system wodociągowy. Agencja podała, że metodologia napadu jest charakterystyczna dla służb rosyjskich.

Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji przeciwko Ukrainie wydalono z Czarnogóry sześciu dyplomatów rosyjskich.

Z powodu cyberataku premier Czarnogóry Dritan Abazović zwołał na piątkowy wieczór posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Mamy do czynienia z napadem, do którego doszło niedługo po przegłosowaniu wotum nieufności dla rządu. Gdy mówiłem o destabilizacji kraju, wszystko to zaczyna się sprawdzać" - powiedział Abazović.

Przed tygodniem parlament Czarnogóry udzielił wotum nieufności rządowi Abazovicia. Wniosek w tej sprawie został złożony przez 36 deputowanych jako protest przeciwko podpisaniu przez gabinet kontrowersyjnej umowy regulującej stosunki państwa z Serbskim Kościołem Prawosławnym.