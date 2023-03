Czarnogóra: Minister spraw wewnętrznych: złapaliśmy południowokoreańskiego "króla kryptowalut"

W Podgoricy zatrzymano jednego z najbardziej poszukiwanych na świecie zbiegów - obywatela Korei Południowej Do Kwona, znanego jako "król kryptowalut" - poinformował w czwartek na Twitterze minister spraw wewnętrznych Czarnogóry Filip Adżić.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Czarnogórska policja schwytała obywatela Korei Płd. Do Kwona, współzałożyciela i dyrektora wykonawczego Terraform Labs. Były +król kryptowalut+, który odpowiada za spowodowanie strat w wysokości 40 mld dolarów, został ujęty na lotnisku w Podgoricy ze sfałszowanymi dokumentami. Jest poszukiwany przez Koreę Płd., USA i Singapur" - napisał Adżić.

"Czekamy na oficjalne potwierdzenie jego tożsamości" - dodał.

Korea Płd. wydała nakaz aresztowania Do Kwona we wrześniu 2022 roku, po tym gdy kierowana przez niego firma upadła. "Firma upadła w maju, gdy ceny kryptowalut spadły niemal do zera, co miało wpływ na cały kryptorynek" - wyjaśniło BBC. Po upadku firmy inwestorzy stracili ponad 40 mld dol., a południowokoreańskie władze wszczęły śledztwa przeciwko zaangażowanym w sprawę osobom.

W październiku południowokoreańska prokuratura potwierdziła doniesienia o tym, że Do Kwon po opuszczeniu Singapuru - gdzie siedzibę miała jego firma - dostał się do Dubaju, skąd ruszył do Europy. Seul podejrzewał, że ukrywał się w Serbii.