Czarnogóra: Socjaliści wygrali wybory, ale mogą stracić większość w parlamencie

Rządząca do tej pory proeuropejska Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Czarnogórze, zdobywając około 35,1 proc. głosów. Jeśli jednak opozycja utworzy koalicję, DPS straci większość w liczącym 81 miejsc parlamencie.

Po przeliczeniu 98 proc. głosów oddanych w wyborach DPS prezydenta Czarnogóry Milo Djukanovicia zachowuje nieznaczną przewagę, a drugie miejsce zajął opozycyjny proserbski i prorosyjski sojusz, złożony głównie z partii nacjonalistycznych, który zyskał blisko 33 proc. głosów - ogłosiła komisja wyborcza

Umiarkowane opozycyjne ugrupowania "Pokój jest naszym narodem" zdobyło około 12 proc. głosów. Za nimi uplasowały się małe ugrupowania opozycyjne i partie mniejszości etnicznych.

Jak komentuje Associated Press, DPS prawdopodobnie nie będzie mogła samodzielnie utworzyć rządu i nie wiadomo na razie jak przełoży się poparcie wyborców na miejsca w parlamencie. Większość DPS może ograniczać się do jednego lub dwóch mandatów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek szef proserbskiej koalicji Zdravko Krivokapić ogłosił, że "upadł reżim" DPS.

Partia rządzi Czarnogórą od prawie 30 lat i doprowadziła kraj do niepodległości i do wstąpienia do NATO, pomimo silnego sprzeciwu ze strony Rosji.

Jak piszą agencje, na wynikach niedzielnych wyborów do parlamentu zaważyły zarzuty o korupcję rządu i spór o ustawę kościelną, którą chce wprowadzić w życie DPS. Zakłada ona, że wspólnoty religijne będą musiały przedstawić dowód własności majątku otrzymanego przed 1918 rokiem, kiedy Czarnogóra weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców.

Serbska Cerkiew Prawosławna (SPC), która ma siedzibę w Belgradzie, reprezentuje znaczną większość prawosławnych Czarnogóry. Jest oskarżana o powiązania z proserbską i prorosyjską opozycją wobec DPS. Panuje opinia, że Belgrad wykorzystuje SPC do wtrącania się w wewnętrzne sprawy tego kraju.

Serbska Cerkiew Prawosławna, do której należy metropolia Czarnogóry i Przymorza, zarzuciła rządowi Czarnogóry chęć przejęcia siłą serbskich cerkwi i klasztorów znajdujących się na terytorium tego kraju. Przeciwna tej ustawie była również opozycja.