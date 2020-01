Czech z podejrzeniem zarażenia koronawirusem na kwarantannie w Wietnamie

Obywatel Czech, u którego podejrzewa się zarażenie nowym koronawirusem, został hospitalizowany w Wietnamie - potwierdziło w niedzielę MSW w Pradze. W związku z niebezpiecznym wirusem premier Andrej Babisz zwołał na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

O hospitalizowaniu obywatela Czech napisały wcześniej w niedzielę wietnamskie portale informacyjne. Według nich Czech wraz z innymi obcokrajowcami trafił do szpitala w kurorcie Danang. Minister zdrowia Adam Vojtiech podkreślił, że podejrzenia, iż doszło do zarażenia, na razie nie zostały potwierdzone.

Zwołana przez Babisza Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem rządowym i zasiadają w niej obok szefa gabinetu wicepremierzy i wybrani ministrowie, m.in. spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony, zdrowia i transportu. Premier poinformował agencję CTK, że Rada zbierze się rano, przed zapowiedzianym posiedzeniem gabinetu.

Babisz poinformował, że na lotnisku w Pradze wszystkie służby są w stałym pogotowiu. "Jeszcze do tego nie doszło, ale w przypadku, gdy na pokładzie samolotu pojawią się podejrzenia (w sprawie zarażenia) u konkretnego podróżnego, na lotnisku natychmiast zostaną uruchomione procedury przewidziane w sytuacjach alarmowych" - przekazał.

O podjętych działaniach poinformowali na konferencji prasowej także m.in. minister zdrowia Vojtiech, szef lotniska im. Vaclava Havla w Pradze Vaclav Rzehorz, przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Pradze Srdan Matić. Podkreślili oni, że podejmowane przez władze kroki są racjonalne. Pasażerowie przybywający do Czech będą badani, jeżeli będą wykazywali widoczne symptomy. Zdaniem Vojtiecha nie ma powodu, by wprowadzać zakaz przylotów z Chin. "Robimy wszystko, żeby wyłapać każdy podejrzany przypadek" - powiedział minister zdrowia.

Przedstawiciel lotniska w Pradze zapowiedział, że dla samolotów przylatujących z Chin zostaną wytypowane dwa osobne stanowiska parkingowe, które będą dezynfekowane częściej niż inne. Rzehorz zapewnił też, że każdy pasażer, który na lotnisku uzna, że źle się czuje, będzie mógł skorzystać z pomocy lekarza bez konieczności udawania się do centrum miasta.

Vojtiech powiedział też, że spośród czeskich obywateli, którzy znajdują się w Chinach w miastach objętych kwarantanną, dwóch studentów zgłosiło gotowość do ewakuacji. Według niego czeskie ministerstwo spraw zagranicznych prowadzi w tej sprawie rozmowy z partnerami z Francji, którzy planują przetransportowanie swoich obywateli z zamkniętych miast w Chinach do Europy.

Z Pragi Piotr Górecki