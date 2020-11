Czechy: 11,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby

Od piątku w Czechach przybyło 11 549 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w sobotę ministerstwo zdrowia. W porównaniu do poprzedniego dnia stanowi to spadek o 1700 przypadków. Natomiast w porównaniu do danych sprzed tygodnia w sobotę - o 2000.

Od początku epidemii w Czech wykryto ponad 400 tys. zakażeń. 230 tys. osób z tej grupy to ozdrowieńcy. Według szacunków ministerstwa zdrowia liczba aktywnych zakażeń wynosi obecnie 169 367. Większość infekcji ma postać bezobjawową.

Według ostatnich danych w szpitalach przebywa 8276 osób, z czego stan 1180 pacjentów jest określany jako ciężki. Liczba hospitalizowanych stale rośnie od października. Według krajowego koordynatora ds. intensywnej opieki medycznej Vladimira Czernego system opieki szpitalnej jest przeciążony, ale wciąż zdolny do przyjmowania nowych chorych. Obłożenie szpitali jest zróżnicowane w zależności od regionu.

W ciągu ostatniej doby zmarło 11 osób - w całym kończącym się tygodniu w Czechach odnotowano 913 zgonów, z czego 239 we wtorek, który był rekordowy pod tym względem. Od 19 października dobowa liczba ofiar śmiertelnych przekracza co dzień sto przypadków. Łącznie od wybuchu epidemii zmarło 4526 osób.

W kończącym się tygodniu laboratoria przeprowadziły ponad 42 tys. testów. Odsetek rezultatów pozytywnych wciąż jest wysoki i nadal przekracza 30 procent. W piątek podano, że 31,24 proc. testów potwierdziło zakażenie koronawirusem u badanych osób; w czwartek odsetek ten wynosił 34,59 proc. - co było najwyższą wartością od początku epidemii.

Z Pragi Piotr Górecki