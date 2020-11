Czechy: 1509 nowych zakażeń koronawirusem, najmniej od 28 września

1509 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w niedzielę w Czechach; to o 400 mniej w porównaniu do poprzedniej niedzieli i najmniej od 28 września - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa zdrowia. Weekendowe wyniki są z zasady niższe.

W soboty, niedziele i święta przeprowadza się zazwyczaj mniej testów. Według ostatnich danych resortu zdrowia w sobotę przeprowadzono 13 308 testów. Odsetek pozytywnych wyników był wysoki i przekroczył 27 proc. Liczbę testów wykonanych w niedzielę resort poda w poniedziałek po południu.

Łącznie od marca, gdy zanotowano w Czechach pierwsze zakażenia SARS-CoV-2, zainfekowało się 492 263 osób, z których cztery piąte do tej pory wyzdrowiały. Aktualnie aktywnych zakażeń jest 86 996. Wraz ze spadkiem liczby nowych przypadków maleje liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19. Według danych ministerstwa w szpitalach jest ich 5421, o 680 mniej niż w piątek. Pacjentów w ciężkim stanie jest 839. Spada również dzienna liczba zgonów, która trzeci dzień z rzędu utrzymuje się poniżej 100. W listopadzie ogólna liczba zgonów przekroczyła 7 tys.

Stosowany w Czechach system oceny stanu zagrożenia epidemicznego wyrażany codziennie w punktach od 0 do 100, wyliczany na podstawie różnych grup danych, w ubiegłym tygodniu utrzymywał się na poziomie 62 punktów, co pozwoliło na wprowadzenie od poniedziałku niewielkich zmian w systemie obowiązujących restrykcji. Według ostatnich danych odnotowano wzrost zagrożenia z 62 do 67 punktów.

Z Pragi Piotr Górecki