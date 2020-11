Czechy: 4377 nowych zakażeń koronawirusem, o tysiąc mniej niż przed tygodniem

4377 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach; to o ok. tysiąc mniej niż przed tygodniem - wynika z opublikowanych we wtorek danych ministerstwa zdrowia. W porównaniu z niedzielą było o około 2900 nowych przypadków więcej, ale w weekend przeprowadza się mniej testów.

Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa w ciągu ostatnich dwóch tygodni słabnie - podkreślają analitycy ministerstwa zdrowia. Na przełomie października i listopada dzienne przyrosty zakażonych osób wynosiły około 15 tys., a w ubiegłym tygodniu tylko raz dobowy bilans przekroczył 6 tys.

Obecnie jest ponad 83 000 aktywnych zakażeń. Łącznie od 1 marca zainfekowało się 496 638 osób, z których wyleczyło się już 405 983. W szpitalach przebywa 5296 pacjentów z Covid-19, o 125 mniej niż w sobotę. W stanie ciężkim jest 828 osób. Szpitale mogą od poniedziałku ponownie przeprowadzać zabiegi i operacje, które musiano odwoływać z powodu leczenia pacjentów z Covid-19.

Według ostatnich danych liczba zgonów z powodu tej choroby wzrosła do 7360. Dane dotyczące poniedziałku - mówiące o 62 zmarłych osobach - będą aktualizowane. Od początku listopada zmarło ponad 3800 osób, prawie o tysiąc więcej niż przez cały październik. Przez sześć dni listopada dobowe bilanse ofiar śmiertelnych przekraczały 200; 3 listopada zmarło 257 osób. Od minionego tygodnia dobowe liczby zgonów wahają się od 101 do 156.

Z Pragi Piotr Górecki